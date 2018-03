Serie D. Chieti e Giulianova pareggiano. Vittoria San Nicolò. Ko Amiternina e Celano

MATELICA-AMITERNINA 2-0

MATELICA: Spitoni, Ranucci, Corazzi(8''s.t.Lanzi), Vitone, Gilardi, Bucciarelli, Mandorino, Gadda (8' Ercoli), Pazzi(25''s.t. Ambrosini), Cacciatore, Mangiola. (A disp.:Passeri, Scotini, Zivkov, Jachetta, Lazzoni, Api.) All. Franco Gianangeli.

AMITERNINA: Di Fabio, Di Ciccio, Mariani, Valente, Santilli (1''s.t. Gizzi), Carrato, Rausa, Lenart Dawid, Terriaca, Torbidone, Di Paolo. (A disp.: Gerosi, Shipple, Scordella, Marcotullio, Ciannelli, Lenart Lukasz, D'Alessandro, Costi.) All. Vincenzino Angelone.

Reti: 18' Gilardi, 87' Ambrosini.

Note: ammoniti Ranucci 30', Gilardi 50', Ambrosini 87', Di Paolo 15', Di Ciccio espulso per doppia ammonizione 27' e 85'.

CHIETI-CIVITANOVESE 2-2



CHIETI (4-3-3): Schina, Del Grosso, Giron, Vitale, Giammarino (13’st Sbardella) , Cucinotta, Corvino (12’ st Orlando) , Di Pietro, Vano, Esposito, Prinari (26’ st Navarro). A disp.: Placidi, Mancino, Memmo, Lanaro, Perfetti, Zuccarini). Allenatore: Donato Ronci.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Silvestri, Vignieri, Terlino, Bensaja, Aquino, Cossu, Forgione (26’st Margarita), Della Penna (5’ st Ferrini), Amodeo, Degano (30’ st Ruzzier), Pintori. A disp.: Agresta, Gialloreto, Giovino, Mioni, Mengali, Caldaroni). Allenatore: Antonio Mecomonaco.

ARBITRO: Vittorio Di Gioia di Nola.

RETE: 13’ pt e 48’st Amodeo (C), 47’ pt Di Pietro (Ch), 4’st Corvino (Ch) .

NOTE: pomeriggio di sole;; spettatori 700 circa; ammoniti: Aquino (C) e Prinari (Ch) per gioco falloso; espulso per proteste al 49’st mister Mecomonaco; corner 4-6; recupero 2’, 6’ .

GIULIANOVA-AGNONESE 0-0



GIULIANOVA: Falso; Testoni, Sciamanna; Raparo, Ferrante, Calabuig; Precchiazzi, Esposito (19' st. Mariani), Giansante (31' st. Romano), Valdes, Sborgia (13' st. Indelicato). A disp.: Merlini, Ciminà, Rosafio, Censori, Del Bene, Gaetani. All.: Fabiano

OLYMPIA AGNONESE:

Vescio; Natalini, Litterio; Di Lullo, Lattarulo, Maresca, Pagliuca, Ricamato, Gesuele (8' st. Pettrone), Saltarin, Carpentino (34' Rolli). A disp.: Biasella, Catalano, De Lio, Di Paolo, Gala, Lavorgna, Perrotta. All.: Donatelli

ARBITRO: Lillo di Brindisi; Assistenti: Mttica-Gregorio

AMMONITI: Sborgia (G), Gesuele (A), Raparo (G), Ricamato (A), Lattarulo (A).

Allontanato per proteste nella ripresa l'allenatore in seconda del Giulianova, Gaetano Iossa.

NOTE: Spettatori 408, incasso di € 2.170,00, compresa la quota abbonamenti. Angoli: 5-4 per il Giulianova. Rec: pt. 2' , st. 6'.

RECANATESE-SAN NICOLO' 1-2



RECANATESE: Verdicchio, Patrizi(34’st Brugiapaglia), Mosconi, Di Iulio, Comotto (46’st Latini), Narducci, Agostinelli M., Traini, Galli, Marolda (30’st Agostinelli L.) Gigli. (Cartechini, Gleboki, Moriconi, Rovrena, Pasquini, Garcia). Allenatore: Amaolo

SAN NICOLÒ:Palombo,Mbodj, Pretara, Micolucci, Gabrieli, Petronio, Bisegna (45’st Mozzoni), Stivaletta, Cremona (14’st Moretti), Iaboni, Paris(21’st Chiacchiarelli). (Ricci, D’Orazio, Montecchia, De Santis, Donatangelo, Straccia). Allenatore: Epifani

Arbitro ed assistenti:Jacopo Tolve (Salerno); Stefano Montagnani (Salerno), Rosario Caso (Nocera Inferiore)

Marcatori:26’st Marolda, 39’st Gabrieli, 42’st Bisegna

Ammonizioni: Marolda, Gigli, Micolucci, Bisegna

Espulsioni: Paris (dalla panchina)

Corner: 0-5

Min.recupero:0′ p.t. +5’s.t.

CASTELFIDARDO-CELANO 3-0

CASTELFIDARDO: Anadiegwu, Cervellini,Pretini, Fermani, Labriola,Carboni, Tassi, Urbinati, Cavaliere, Simoncelli, Sbarbati. A disposizione: Recchiuti, Staffolani, Strano, Bonifazi, Grottini, Dell’Aquila, Taddei, Ciccioli. All. Roberto Mobili.

CELANO: Amabile, Iaboni, Riocci, Lupo, Villa, Ferrara, Luzi, Marfia, Buongiorno, Mercogliano, Piccinilli. A disp. Cocerri, Raschiatore, Castellani, Simeoni, Piccoce, Dadamo, Lilla. Al.. Luiso.

Arbitro: Pragliola di Terni

Spettatori: 800 circa

Reti: 18′ Carboni, 47′ Sbarbati, 70′ Tassi