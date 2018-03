Eccellenza Abruzzo. Successo Avezzano. Pineto regola il Francavilla. Tutti i gol

ABRUZZO. Successo del Pineto nel big match di alta classifica con il Francavilla per 2-0 grazie alle reti di Rachini e Falasca. Avezzano invece corsaro 1-0 a San Salvo grazie al gol di Federico Morelli. Ancora ko in casa il Sulmona con la Vastese grazie al sigillo di Piscopo.

Martinsicuro show col Borrello (5-1): vantaggio ospite con Ciampoli poi super Rosa (tripletta, ndr) e Nepa (doppietta, ndr). Crollo interno del Vasto Marina ad opera di un'Angolana in giornata super. In rete Orta, Emanuele De Luca e Di Domizio.

Uno a uno tra Acqua & Sapone-Miglianico (Rossi Finarelli per gli ospiti e De Leonardis per i padroni di casa, ndr) e tra Montorio 88-Torrese (Coccia per il Montorio e De Sanctis per la Torrese, ndr).

Risultato ad occhiali tra Paterno e Cupello e tra Capistrello ed Alba Adriatica.

ACQUA & SAPONE-MIGLIANICO 1-1

CAPISTRELLO- ALBA ADRIATICA 0-0

MONTORIO 88-TORRESE 1-1

PATERNO-CUPELLO 0-0

PINETO-FRANCAVILLA 2-0

SAN SALVO-AVEZZANO 0-1

SULMONA-VASTESE 0-1