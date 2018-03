Da oggi Memorial Di Annunzio: in campo Campli, Vasto, Giulianova e Teramo

ABRUZZO. Per tutti gli appassionati di basket questo sarà un week end da evidenziare sul calendario, puntuale come sempre torna il Torneo Città di Campli - “Memorial Nino Di Annunzio”, manifestazione questa che rappresenta ormai l’apertura della nuova stagione cestistica.

Da sempre vissuta come una vera e propria festa della pallacanestro nel ricordo dell’indimenticato Nino Di Annunzio il torneo quest’anno vedrà in campo quattro tra le migliori squadre del panorama cestistico abruzzese, BCC Vasto, Giulianova Basket, Penta Teramo ed ovviamente i nostri ragazzi della Globo Allianz Campli.

A poche ore dal via il presidente Emiliano Impaloni ha riassunto quello che è stato il lavoro estivo della società.

“L’estate appena trascorsa è stata ricchissima di emozioni , per noi del “dietro le quinte” finito il campionato è subito iniziato il nuovo lavoro ed è un po’ come se la stagione non si fosse mai conclusa. Siamo ripartiti da alcuni punti fermi, riconfermando l'ossatura della passata stagione, a partire da coach Castorina con il suo preparatissimo staff e da giocatori come Montuori, Gaeta, Petrucci e Serafini. Il colpo Di Giuilomaria ha aggiunto ulteriore qualità e fisicità al nostro roster ma non deve far passare in secondo piano la firma di giocatori del calibro di Bergamin e del giovane Rotundo. Ovviamente questo gruppo è stato completato con l’inserimento di ragazzi del settore giovanile che già nella scorsa stagione hanno iniziato a lavorare in prima squadra.”.

L’inizio del torneo è previsto per le ore 18:30 di venerdì 27 con la prima palla a due tra il Giulianova Basket e la BCC Vasto, seguirà, alle 20:30, la partita della Globo Allianz Campli con il Penta Teramo.

Sabato 28, sempre a partire sempre alle 18:30, si disputerà prima la finalina per il terzo e poi la finale per l’assegnazione del trofeo.

ANCHE DUE NUOVI ACQUISTI PER LA PENTA TERAMO BASKET

Il Penta Teramo Basket intanto ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per giocare questa stagione in biancorosso con i forti giocatori Emanuele De Lutiis e Alessio Di Francesco

Ex Atri Basket, lungo mancino dotato di grandi doti offensive sia spalle che fronte a canestro, grazie ad un pungente tiro dalla media distanza, e grande rimbalzista sotto entrambi i tabelloni, De Lutiis sarà uno dei punti di riferimento sotto canestro della formazione biancorossa.

Di Francesco, giovane play-guardia, viene dall'ottima stagione passata con la maglia del Blue Basket Roseto dove ha conquistato l'accesso ai play-off giocando un campionato da protagonista.

In due neo-acquisti sono già agli ordini di coach Gramenzi.

Francesco Di Giorgio, direttore sportivo del Penta Teramo Basket, ha commentato: "Siamo molto contenti di aver preso De Lutiis e Di Francesco visto che con loro abbiamo praticamente chiuso la squadra rinforzandoci in due reparti chiave. Adesso ci attende il torneo di Campli dove testeremo squadra e giocatori in vista dell’inizio del campionato".