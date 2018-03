Ciclismo. Domenica a Campli primo Trofeo Città di Campli: 22 squadre al via

CAMPLI. Domenica 28 settembre si svolgerà a Campli l’evento sportivo ciclistico “Primo Trofeo Citta’ di Campli”. Il Trofeo, riservato alla categoria juniores (ragazzi 17-18 anni) a circuito nazionale, inizierà alle 14.30. Il percorso si estenderà in 14 giri per circa 117 Km a circuito. I Primi 10 giri (5,5 km) da Campli verso la Fondovalle e gli ultimi 4 giri per Campovalano verso località la Traversa e Piane della Nocella. I giovani partecipanti daranno spettacolo e affronteranno per 4 volte il “Muro di Coccioli”, salita di circa 400 metri con pendenza di circa 15%.

“Campli è un territorio naturalmente vocato e favorevole ad accogliere ogni iniziativa sportiva – sottolinea il sindaco di Campli, Pietro Quaresimale – , in particolare quando si tratta di una disciplina così praticata e basata sulla sana competizione, e questo Trofeo rappresenta naturalmente anche un’importante occasione per promuovere, attraverso il ciclismo che è sport ecologico per eccellenza, il turismo e la conoscenza del nostro territorio”.

L’iniziativa si avvale dell’organizzazione dell’Associazione sportiva “Pedale Santegidiese” ed è stata presentata dal responsabile dell’associazione, Albino Di Matteo, dal preparatore atletico Gabriele Pompa della “Cycling Team Fonte Collina” Sant’Onofrio, e da Pietro Adriani, Scorta Tecnica alla competizione ciclistica su strada. L’Asd, tra l’altro, è stata l’unica squadra abruzzese quest’anno invitata a Forte dei Marmi per la Corsa Internazionale Premondiale Coppa Buffoni, con la partecipazione della nazionale italiana e di altre 11 nazioni, per un totale di 50 squadre.

Il Trofeo vedrà la partecipazione di 22 squadre da varie regioni italiane: Belilacqua sport (pescara) Cicling Team Coratti (Roma) Zerokappa (Napoli) Imperiale Grumose (Napoli) Cicli sti junior Matelica (macerata) Cicling Fonte Collina (Teramo) Forno Pioppi Pippo Caruso (Perugia) Gruppo Ciclistico Martina Franca (Taranto) Gulp Garofano Mobili alba Adriatica (Teramo) Rinascita Senigallia (Ancona) Sidermec Fratelli Vitali (Rimini) Spendolini Giammy Team (Ancona) Team elite service Cesenatico (Cesena) UC Petrignano tutti a ruota (Perugia) UC Porto Sant’Elpidio (Fermo), Vini Fantini Nippo Ortona (Chieti), Progetto Ciclistico Sorrentino (Salerno).