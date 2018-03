Eccellenza Abruzzo. Vincono Angolana, Avezzano e Francavilla: tutti i gol della giornata

ABRUZZO. Quarta giornata del campionato di eccellenza abruzzese. Turno infrasettimanale che vede impegnate R.C. Angolana e Montorio al comunale di Città Sant’ Angelo. Squadre alla ricerca dei tre punti, fondamentali per ossigenare la classifica. L’ Angolana sente l’ importanza dell’ incontro e prova subito a rendersi pericolosa. In due occasioni Orta riscalda i guantoni a Di Giuseppe che al 21’ si vede infilare il gol del vantaggio angolano. Dialogo al limite dell’ area tra De Luca e Orta, l’ attaccante pescarese entra in area calciando in porta il pallone dell’ 1 a 0. La squadra adriatica gestisce attentamente la palla senza subire alcuna pressione da un Montorio quasi inesistente nella prima frazione di gara. Nei primi venti minuti della ripresa le squadra gestiscono la palla. Spazi chiusi e gioco lento. Al 22’ la prima palla gola per il Montorio. Calcio d’ angolo battuto da Ferraioli, mischia furibonda in area piccola, calcia Ridolfi ma Di Domizio è reattivo a salvare sulla linea. Scattano le proteste dei teramani per una presunta rete fantasma sull’ intervento dell’ esterno angolano. Risponde l’ Angolana al 27’. De Luca protegge palla sul vertice dell’ area di rigore, si gira e calcia spedendo poco sopra la traversa. Poi fino al triplice fischio più nulla da registrare. L’Angolana conquista tre punti fondamentali per la classifica e per l’umore.

Nelle altre partite successo nel derby dell'Avezzano per 2-0 sul Capistrello grazie alle reti di Fuschi e Morelli a cavallo tra il primo ed il secondo tempo. A raffica il Cupello che ha sommerso 5-1 il Vasto Marina con le reti di Avantaggiato, Torres e Pendenza (tripletta, ndr) inframezzate dal punto della bandiera vastese di Cataruozzolo. Di misura il Francavilla che ha superato 1-0 l'Acqua & Sapone grazie alla rete nel finale del primo tempo di Lalli. Stesso risultato tra Vastese e San Salvo con punto decisivo di Piscopo.

Fuochi d'artificio tra Miglianico e Sulmona con i padroni di casa vittoriosi per 3-2: Cinquino per i teatini, pareggio di Reale, nuovo vantaggio di Rossi Finarelli, altro pareggio di Di Nino ed in pieno recupero ancora Cinquino fissa il punteggio sul 3-2 finale.

Rosa e Valentini permettono al Martinsicuro invece di espugnare il difficile campo dell'Alba Adriatica. Pareggi per 1-1 in Borrello-Paterno (Aquino ed autorete di Di Lisio a vantaggio dei padroni di casa) e Torrese-Pineto (Capretta per l'undici di Torre de' Passeri e Peppoloni a tempo quasi scaduto per i teramani).

ALBA ADRIATICA-MARTINSICURO 0-2

FRANCAVILLA-ACQUA & SAPONE 1-0

MIGLIANICO-SULMONA 3-2

R.C. ANGOLANA-MONTORIO 88 1-0

TORRESE-PINETO 1-1