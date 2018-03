Ciclismo. Trofeo Memoria Storica di Casalincontrada in archivio: tutti i risultati

CASALINCONTRADA. È andata in archivio la prima edizione Trofeo Memoria Storica Casalincontrada, manifestazione ciclistica amatoriale organizzata dall’AS Formazero di Chieti sotto l’egida dello C.S.A.IN. Ciclismo e con il patrocinio del comune di Casalincontrada, aperta a tutti gli enti della Consulta e valida come prova unica del Campionato Regionale Strada.

Alla presenza di un bel numero di partecipanti, la manifestazione è iniziata con il ritrovo alle ore 14:00 a Villa de Lollis di Casalincontrada ove, organizzatori e giudici di gara, hanno dato il benvenuto e provveduto alla formalizzazione delle iscrizioni con consegna dei numeri di gara agli amatori agonisti.

Partenza del gruppo in scia alla vettura della Direzione di Gara (Presidente Provinciale C.S.A.IN Lucio Zappalorto), con la scorta tecnica delle moto-staffette dell’A.N.P.S., l’assistenza sanitaria dell’ambulanza della Ass. Valtrigno, il presidio sicurezza strade della Protezione Civile e dei volontari tutti, su un divertente percorso cicloturistico ondulato di circa 50 chilometri per tutti, che ha visto attraversare le località di Manoppello, Serramonacesca, Roccamontepiano e Bucchianico (Colle dei Gesuiti). Da qui, a seguire, il tratto agonistico di circa 11 chilometri riservato agli agonisti: prima parte in pianura, costeggiando la Fondo Valle Alento e, poi, a partire da località Reginaldo, a salire fino all’arrivo in pieno centro a Casalincontrada.

A tagliare per primo il traguardo posto in Via Roma e a guadagnare, quindi, il primo posto assoluto, con un ottimo spunto personale, è stato Valentino Quintini Di Ghionno seguito in seconda posizione dall’eccellente Stefano Borgese (ASD Kyklos Abruzzo.), terzo assoluto Giuseppe Pastò (ASD Borgo Antico Campomarino).

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

La gara, valida quale come prova unica del Campionato Regionale Strada C.S.A.IN., ha assegnato le relative maglie di Campione di categoria ai seguenti primi classificati:

Cadetto: Matteo Malandra (ASD Formazero); Senior: Mirko Marinelli (ASD Formazero); Veterano: Paolo Del Rosso (ASD Formazero); Gentleman: Amerigo Mincone (ASD Infissi Santoferrara); Super Gentleman A: Nicola Addario (ASD Infissi Santoferrara); Super Gentleman B: Tommaso Fattore (ASD Infissi Santoferrara); Donna B: Barbara De Lorenzo (ASD Ciclistica Chieti); Debuttante: Simone Saraullo (ASD Formazero);

Il podio che ha dato luogo all’assegnazione alle squadre dei premi in natura e del trofeo Memoria Storica (offerto dall’Amministrazione Comunale) alla prima di queste è risultato, con piacevole sorpresa, il seguente: 1° Classificata: Asd Formazero; 2° Classificata: Asd Infissi Santoferrara; 3° Classificata: Asd Ak Cycling Abruzzo.