Eccellenza Abruzzo. Ok Avezzano, Francavilla e San Salvo. Ko il Sulmona. Tutti i gol

ABRUZZO. Terza giornata di campionato al comunale “Dei Marsi” di Avezzano. Paterno e Renato Curi Angolana si sfidano per i 3 punti in classifica. Con il rientro di Di Camillo, dopo le quattro giornate di squalifica, D’ Eustacchio ridisegna l’ assetto della sua squadra. Dentro Di Camillo e Scarponcini, fuori De Luca e Ricci spedito sulla fascia destra. Ci si aspetta una bella partita e invece il primo tempo non regala alcuna emozione. Squadre lente e macchinose, nessuna azione pericolosa se non qualche tiro dalla distanza che non impensierisce, in alcun modo, nessuno dei due portieri. Nella ripresa subito in salita l’ Angolana. Al 9’ arriva il vantaggio del Paterno. Palla allontanata da Di Camillo, raccoglie Iommetti che, di prima intenzione, calcia battendo l’ incolpevole Angelozzi. Allora D’ Eustacchio cambia atteggiamento togliendo Farindolini per De Luca. Trazione anteriore dell’ Angolana che prova a riagguantate il pareggio senza ottenere risultato. Al 29’ arriva il raddoppio del Paterno. Deliziosa palla in profondità di Santucci per Aquino che raccoglie infilzando l’ estremo difensore angolano. Prova la reazione la squadra adriatica con De Luca che al 36’ scocca un gran tiro dal limite dell’ area lambendo la traversa. Poi fino al triplice fischio più nulla da raccontare.

Sugli altri campi successo agevole dell'Avezzano 3-1 a Sulmona grazie ad una doppietta di Moro ed al gol di Morelli.

Di misura invece il Francavilla che supera 1-0 il Miglianico con un gol di Lalli nella ripresa. Pineto-Montorio 2-1 con doppietta di Colacioppo e rete di Ridolfi. Stesso punteggio tra San Salvo ed Alba Adriatica con i padroni di casa in doppio vantaggio con Di Ruocco e Marinelli e gol della bandiera dei teramani con Antonacci.

Vasto Marina-Torrese 1-0 per effetto del gol sul finale di Cesario.

2-1 invece del Martinsicuro sul Cupello. Rosa e Di Paolo portano avanti i padroni di casa poi nel finale gol inutile di Torres.

Pirotecnico 3-3 tra Capistrello e Borrello. Ospiti avanti di 2 gol grazie alla doppietta di Musto, poi gol della speranza di Micciché e momentaneo 1-3 di Di Properzio. Sembra finita ma negli ultimi 25 minuti ancora Micciché e poi Di Virgilio fissano il punteggio sul 3 pari.

Pareggio anche tra Acqua & Sapone e Vastese (2-2). Botta e risposta in sequenza: Del Gallo per i padroni di casa, Soria per gli ospiti e vantaggio vastese di Maimone e rete finale di Di Donato.

SULMONA-AVEZZANO 1-3

PINETO-MONTORIO 88 2-1

SAN SALVO-ALBA ADRIATICA 2-1

VASTO MARINA-TORRESE 1-0

ACQUA & SAPONE-VASTESE 2-2

MARTINSICURO-CUPELLO 2-1

PATERNO-RC ANGOLANA 2-0

FRANCAVILLA-MIGLIANICO 1-0