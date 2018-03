Campionati Csi Teramo. Oggi inizia la nuova stagione: in palio la Supercoppa di Calcio

TERAMO. La stagione sportiva del Centro Sportivo Italiano di Teramo è pronta per una nuova, emozionante accensione.

Domani, sabato 20 settembre, verrà assegnata la Supercoppa 2014 di Calcio categoria “Open”, dopo un triangolare all’italiana con gare da quaranta minuti cadauna: Locomotiv Ripa, Muppet e Miller Voltarrosto sono le tre candidate che si fronteggeranno a partire dalle ore 15 al “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi (TE).

Sabato 27 settembre, invece, il calcio “Open” darà ufficialmente il via ai campionati nazionali, la cui crescita negli anni è testimoniata da numeri imponenti, con la bellezza di quarantadue team partecipanti divisi in tre gironi; ventuno, invece, saranno le formazioni che scenderanno in campo nel calcio a 7 “Open”, dodici nella pallacanestro, altrettante per la pallavolo “Open mista”.

Un occhio di riguardo sarà rivolto all’attività giovanile, nella cui fase locale ci sarà spazio per il calcio, la pallavolo e la pallacanestro, dall’Under 10 all’Under 18, prologo a manifestazioni di livello mondiale quali la “Danone Nations Cup” e la “Gazzetta Cup”.

In vetrina vi saranno anche altre discipline sportive, storicamente legate al pianeta arancio-blu, come la ginnastica ritmica (fase locale) e, nello step regionale, l’atletica leggera, il ciclismo, la ginnastica artistica, la mountain bike, il nuoto e lo sci alpino.

Il 30 settembre prossimo, infine, è la deadline per iscriversi ai campionati di calcio “Amatori”, calcio a 7 “Amatori”, calcio a 5 “Open” maschile e femminile, e pallavolo “Open” femminile.