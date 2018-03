Rugby. L'Aquila sempre vigile sul mercato: arrivano Marco Ferrini e Giorgio Erbolini

L'AQUILA. L'Aquila Rugby Club comunica che l'utility back Elia Biasuzzi ha scelto di approdare in altra società. Contestualmente, sono diversi i volti nuovi che stanno affrontando la preparazione agli ordini dello staff di Massimo Di Marco.

Oltre ai già presentati Simon Picone e Mattia Catelan, nell'amichevole di sabato scorso al “Fattori” contro le Fiamme Oro si è messo in mostra l'estremo Marco Ferrini (classe 1991, 199 cm x 98 kg). Il giovane talento toscano è cresciuto nel Vasari Arezzo. Dopo un'esperienza in Serie A con il Livorno, è volato a Bordeaux dove ha vissuto una stagione sfortunata, a causa di un infortunio. Poi il ritorno in Italia, tra le file dei Crociati Parma e, nel corso della scorsa stagione, dei Cavalieri Prato. Proveniente dall'Accademia federale, ha giocato in tutte le nazionali giovanili fino all'under 20 e nella nazionale di rugby seven.

“Dal punto di vista della squadra siamo veramente un bel gruppo – sottolinea Ferrini – si è visto anche nel test match di sabato. La preparazione sta andando piuttosto bene, abbiamo una gran voglia di giocare e confrontarci con realtà importanti. Possiamo fare bene”. Per Ferrini è anche il primo approccio con L'Aquila: “Gli abruzzesi sono persone splendide, sono accoglienti e questo non può che far piacere”.

Appena arrivato anche Giorgio Erbolini, giovanissimo centro (176 cm x 86 kg) cresciuto nelle giovanili e proveniente dal club lombardo: “Sono arrivato all'Aquila – evidenzia Erbolini – perché mi è stata data l'opportunità di crescere e giocare. Qui c'è un bel gruppo e anche tanta esperienza. Ne sono orgoglioso, ci metterò cuore e anima”. Erbolini potrà scendere in campo già venerdì prossimo a Roma, nel triangolare tra L'Aquila, Capitolina e Lazio.

Dopo il triangolare romano, ci sarà l'attesa festa di presentazione della squadra, prevista per sabato 27 settembre (dalle ore 18) al Parco del Castello dell'Aquila. La settimana successiva l'esordio nel campionato di Eccellenza al “Fattori” contro il Calvisano.