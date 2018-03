Pallavolo. Buon test della Sieco Service Ortona con Grottazzolina: 3-0

ORTONA. Secondo test per la Sieco Service Impavida che questa volta si esibisce tra le mura amiche.

Ospite di questo mercoledì pomeriggio la Videx Grottazzolina, formazione impegnata nel campionato di B1. Dopo l'equilibrio iniziale Ortona costringe coach Ortenzi a chiamare

time out sul 13-8. Il set continua in senso unico in favore della squadra ortense che

chiude 25-15.

Per il secondo parziale cambio in banda per Lanci che schiera Di Meo al posto di De Paola, autore di un gran bel primo set.

Errori in casa marchigiana fanno scivolare di nuovo il risultato 17-10, nonostante Grottazzolina si dimostra squadra unita e insidiosa. Scelta in casa Impavida di far ruotare i centrali, partendo con Guidone e Simoni, per poi far fare l'esordio al Palazzetto dello Sport all'esperto Daniele Moretti.

Chiude il set il "maestoso" Michele Simoni, che come sempre a muro è una sentenza. ( 25-15)

Il gigante slovacco Peter Michalovic pare indemoniato e sfonda le mani del muro avversario segnando il primo parziale della terza frazione.

(9-5) In casa Videx il centrale Chiarini suona la carica ai suoi che riescono a rimanere attaccati al punteggio sino alla parità. (16-16) Cambi in casa Impavida con Matricardi al posto di capitan Lanci e Maiorana al posto di Di Meo.

La gara si fa emozionante e anche il numeroso pubblico accorso al Palasport comincia a scaldarsi, facendo sentire già da subito il calore alla squadra di casa.

Vecchi annulla il primo match-point ma Maiorana non ne vuole sapere chiudendo così 25-23 in favore della Sieco. (3-0) Si decide di continuare l'allenamento congiunto e coach Nunzio Lanci

continua a mischiare le carte in tavola con l'entrata in campo del giovane talento ortonese Toscani e l'opposto Renato Orsini.

Prova superba del libero Danilo Cortina che si dimostra guardiano attento della difesa Impavida.

" Un buon test sicuramente" dice coach Lanci "siamo scesi un po' di intensità nella fase finale ma era prevedibile. In ogni caso ho visto un buon gioco di squadra e va bene così. Queste sono sicuramente partite che servono per dare indicazioni preziose per il lavoro da svolgere in palestra".