Chieti-Celano 3-0. Hurrà San Nicolò, disastro Giulianova. Pari Amiternina

CHIETI-CELANO 3-0



CHIETI: Schina, Del Grosso, Giron, Vitale, Rapino, Cucinotta, Prinari, Maschio (19'st. Di Pietro), Vano (31'st. Arcamone), Esposito, Orlando (22'st. Carlini). A disp: Placidi, Sbardella, Giammarino, Navarro, Di Pentima, Corvino.

Allenatore: Donato Ronci.

CELANO: Amabile, Di Berardino, Simeoni, Lupo (1'st. Suleman), Villa, Ferrara, Lancia (34'st, Luzi), Marfia, Buongiorno, Mercogliano (1'st. Calabrese), Piccirilli. A disp: Cocuzzi, Raschiatore, Castellani, Piccone, Mancini, Lilla.

Allenatore: Pasquale Luiso.

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1. Assistenti: Dodo Spadi di Roma 1 e Foglietta di Frosinone.

MARCATORI: 9' e 19'pt. Orlando, 44'st. Carlini (Ch)

NOTE: Ammoniti: Piccirilli, Marfia, Lupo, Amabile (Ce), Vitale, Vano, Carlini (Ch)

RECUPERO: 4'pt.; 4'st.

SAMBENEDETTESE-GIULIANOVA 4-0



SAMBENEDETTESE: Fulop, Botticini, Vallorani, Borgese (39′st Galli), Borghetti, Pepe, Padovani (19′st D’Angelo), Cichella (28′ Franco), Di Paola, Napolano, Baldinini A disp: Cafagna, Viti, Giannini, Fapperdue, Ubaldi, Valim. Allenatore: Andrea Mosconi.

GIULIANOVA: Falso, Rosafio, Ferrante, Calabuig, Testoni, Raparo (23′ Giansante), Censori, Mariani, Mosca (41′st Troiani), Romano, Precchiazzi (1′st Sborgia). A disp: Merlini, Angelino, Leone, Sciamanna, Recchiuti, Pilotti. Allenatore: Giulio Ettorre.

Arbitro: Luca Detta della sezione di Mantova; assistenti: Capasso e Pappalardo.

Note: spettatori 3000 circa di cui 200 ospiti; ammoniti: Precchiazzi, Di Paola, Raparo, Vallorani; angoli 3-3; recupero: 1′-6′

Marcatori: 11′st Napolano, 30′st D’Angelo, 44′st Di Paola, 49′st Napolano

SAN NICOLO'-JESINA 2-1



SAN NICOLO': Digifico, D'Orazio, MOzzoni, Micolucci, Natale Mbodj, Petronio, Bisegna (38'st Moretti), Stivaletta, Tarquini(40' st Cremona), Iaboni, Chiacchiarelli (29'st Paris). All.Epifani

A disp. Palombo, Gabrieli, Montecchia, Pretara, Donatangelo

JESINA: Tavoni, Calcina, Carnevali (13'st Lippo), Strappini, Marini, Tombari, Ledesma (1'st Tittarelli), Cardinali N., Traini, Francia (32'st Cardinali M.), Trudo. All. Bacci

A disp: Cornacchia, Gasparini, Remedi, Frulla, Sassaroli, Bastianelli

Arbitro: D'Aquinio L. (Roma), Bicchieri L.(Gubbio), Carpi M. (Orvieto)

Ammoniti: 18'st Stivaletta, 24'st Bisegna, 43'st Moretti, 40' Traini, 42' st Tombari, 48'st Petronio

Angoli: San Nicolò 5 - Jesina 1

Reti: 43'pt Iaboni; 26'st Bisegna, 48'st Traini

Recuperi : primo tempo 3' - secondo tempo 4'

CAMPOBASSO-AMITERNINA 0-0



CAMPOBASSO: Conti, Dragone, Nicolai, Palermo, Scudieri, Minadeo, Todino (58′ Vitelli, 77′ Lazzarini), Fazio, Miani, Di Gennaro, Cianci (68′ Di Gioacchino). All. Farina.

AMITERNINA: Di Fabio, Lenart, Mariani, Valente, Di Cioccio, Carrato, Di Paolo, Petrone, D’Alessandriss (86′ Giannelli), Torbidone (70′ Terriaca), Gizzi. All. Angelone.

Arbitro: Carella di Bari. Assistenti: Binetti e De Chirico.

Note: al 50′ espulso Di Gennaro (C) per doppia ammonizione.