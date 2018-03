Eccellenza. Exploit Francavilla ad Avezzano. Ok Paterno, Borrello e Pineto: tutti i gol

ABRUZZO. Al comunale Leonardo Petruzzi di Città Sant’ Angelo è andata in scena la seconda giornata del campionato di Eccellenza. La squadra allenata da Ercole D’ Eustacchio ha affrontato il Capistrello di Scatena. Finisce 0 a 1 in favore della formazione ospite. La cronaca della partita inizia con il Capistrello protagonista. Al 21’ del primo tempo, da uno schema su calcio di punizione, arriva un tiro di Morelli che, dal limite dell’ area, spedisce il pallone poco sopra la traversa. Al 39’ si concretizza il vantaggio ospite. Sugli sviluppi di un calcio d’ angolo mischia furibonda in area, Gigli rovescia e il pallone va a finire sui piedi di Miccichè che calcia di prima intenzione ma Angelozzi respinge. Sulla ribattuta del portiere angolano è lesto Di Gaetano a battere a rete di testa.. Il primo tempo che non regala molte emozioni nonostante il gol granata e dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa l’ Angolana riparte col piede giusto. Al 18’ arriva la prima occasione da gol locale. Forlano dai trentacinque metri calcia e stampa la palla sul palo. Al 21’ potrebbe arrivare la svolta per l’ Angolana. Orta viene atterrato in area da Morelli, l’ arbitro fischia calcio di rigore e dal dischetto batte Olivieri ma Silvestri para mantenendo il risultato sull’ 1 a 0. Ancora Angolana pericolosa al 31’ con Di Domizio che, appena entrato, calcia dal limite dell’ area spedendo la palla poco sopra la traversa. Nulla da fare per i padroni di casa. Il pareggio non arriva e si palesa la prima sconfitta stagionale per l’undici adriatico.

Nelle altre partite sorpresa Francavilla che ha espugnato 2-0 Avezzano con la doppietta di Lalli. Rotondo successo anche del Borrello che a domicilio ha superato 5-0 il Sulmona (Scarano e doppiette di Traore e Di Properzio, ndr). 2-0 della Torrese sul Martinsicuro (Pigliacelli e De Sanctis, ndr) mentre il San Salvo corsaro a Cupetto con la doppietta di uno scatenato Marinelli. Ok Paterno (4-0 a Montorio con 2 gol di Aquino, Iommetti e Bolzan, ndr) e Pineto 4-1 sul Vasto Marina con reti di Maloku, Assogna, Vespa e Nardone e gol della bandiera sul finale di Cataruozzolo.



Pareggi infine 1-1 tra Vastese e Miglianico (Petito per i padroni di casa e Bonuso per i teatini, ndr), Alba Adriatica ed Acqua e Sapone (Mimola e Di Massimo, ndr).

AVEZZANO-FRANCAVILLA 0-2

BORRELLO-SULMONA 5-0

TORRESE-MARTINSICURO 2-0

VASTESE-MIGLIANICO 1-1

ALBA ADRIATICA-ACQUA & SAPONE 1-1

CUPELLO-SAN SALVO 0-2

MONTORIO 88-PATERNO 0-4

PINETO-VASTO MARINA 4-1

RC ANGOLANA-CAPISTRELLO 0-1