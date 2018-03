Rugby. Weekend di amichevoli per le abruzzesi: L'Aquila-Fiamme Oro e Gran Sasso-Lazio

L'AQUILA. Continua la preparazione pre-campionato per L'Aquila Rugby Club. I neroverdi, agli ordini del tecnico Massimo Di Marco, stanno lavorando duramente in vista dell'esordio nel campionato di Eccellenza.

Sabato 13 settembre (inizio ore 16) lo stadio comunale “Tommaso Fattori” sarà teatro dell'amichevole tra L'Aquila Rugby Club e Fiamme Oro. I cremisi sono già venuti all'Aquila due settimane fa, in occasione del “Memorial Lorenzo Sebastiani”.

“Per noi quello di sabato è un test importante – afferma il tecnico Massimo Di Marco – per verificare i primi frutti del lavoro che stiamo svolgendo. Sono personalmente curioso di vedere come la squadra si muoverà, anche se c'è ancora tanto da lavorare e la stagione è appena iniziata”.

Appuntamento dunque per sabato al “Fattori”, con fischio di inizio alle ore 16. Prima e dopo l'incontro sarà possibile anche abbonarsi a ViviamoLA, campagna abbonamenti 2014/2015. Prezzi popolari per la stagione neroverde: appena 30 € per il settore distinti; 100 € per la tribuna (80 € ridotto) e 365 € per l'abbonamento da sostenitore (1 € al giorno). Abbonamento speciale per famiglie, che pagheranno 150 € per la tribuna (2 adulti e 2 bambini).

In Serie A nel frattempo la squadra della Gran Sasso Rugby e l’Osteopaty School di Raiano hanno stipulato una collaborazione per la valutazione funzionale degli atleti grigio rossi. In occasione della stagione 2014/2015, sotto la supervisione del professor Marcello Luca Marasco, osteopata, fisioterapista, chinesiologo e direttore della Scuola di Osteopatia AbeOS, i giocatori della Gran Sasso Rugby potranno avvalersi di metodologie all’avanguardia per la valutazione biomeccanica eseguita da un equipe di esperti nell’ambito di un progetto formativo che coinvolge gli studenti del terzo e del quarto anno dell’Osteopaty School.

Intanto prosegue la preparazione pre-campionato della Gran Sasso in vista dell’inizio della stagione in programma il prossimo 5 ottobre. I ragazzi del tecnico Pierpaolo Rotilio, sabato 13 settembre alle ore 11:30, affronteranno in amichevole la Lazio rugby, compagine che milita nel massimo campionato di Eccellenza, presso gli impianti sportivi dell’ACQUA ACETOSA di Roma.