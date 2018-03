Atletica Leggera. 21° Meeting Interregionale Sulmona: record Murescu nel Pentathlon

TERAMO. È tornata in pista l’atletica abruzzese, per la seconda parte della stagione all’aperto. A Sulmona si è svolto il 21° Meeting Interregionale Città di Sulmona, dove si è registrato il record regionale Cadetti (14- 15 anni) nelle prove multiple. Protagonista è stato Antonio Muresu (USA Sport Club Avezzano), che nella gara di Pentathlon ha totalizzato 3.325 punti. Superato il precedente primato del teatino Stefano D’Angelo (CUS Atletica Chieti) di 3.280 punti, che resisteva dal 2004. Il quindicenne atleta avezzanese si è espresso su buoni livelli in tutte le specialità, in modo particolare sui 100 ostacoli (altezza cm 84), dove ha corso in 14”91. Ha poi conseguito 1,63 nel salto in alto, 39,35 metri nel giavellotto, 5,73 metri nel lungo, 3’02”40 sui 1000 metri. Con questa prestazione, Muresu si colloca ottavo nella graduatoria italiana stagionale di categoria, proponendosi con ambizioni importanti ai prossimi Campionati Italiani Cadetti, in programma a inizio ottobre.

Nella stessa manifestazione si è messa in luce anche la sulmonese Serena Corazzini (Serafini Sulmona) nel Pentathlon Cadette. Ha vinto con 2.825 punti, anche lei esprimendosi al meglio sugli ostacoli, sulla distanza degli 80 metri, dove ha fatto segnare 13”34. Ha in seguito stabilito 1,35

nell’alto, 4,45 nel lungo, 16,81 metri nel tiro del giavellotto, 1’57”00 sui 600 metri.

Al meeting nazionale Città di Isernia, Memorial Liborio Fraraccio, era al rientro il promettente velocista Matteo Coia (U.S. Aterno Pescara), dopo un infortunio muscolare patito in occasione dei Campionati Italiani Juniores del 20-22 giugno. Il diciottenne atleta di Tocco, che ha un accredito stagionale di 10”91 sui 100, è sembrato pienamente recuperato. Ha corso i 100 in 11”25 (vento + 0,8 m/s) dopo una partenza problematica, quarto in finale preceduto al terzo posto dall’Allievo, compagno di squadra, Umberto Tammaro, con 11”19, altro giovane interessante messosi in luce in questa stagione.

Sempre in tema di velocità, abruzzesi in luce anche al meeting di Macerata. Sui 100 metri (vento - 1,0 m/s), secondo posto dello Junior Fabrizio Palma (U.S. Aterno Pescara) con 11”23, dietro Mario Brigida (Atletica Fermo), 10”76. Sui 200 (vento + 0,1 m/s), primo posto di Claudio David (U.S. Aterno Pescara) con 22”73. Al femminile, vittoria sui 400 metri della brasiliana, abruzzese di adozione, Perla Dos Santos (U.S. Aterno Pescara), con il tempo di 56”19, al rientro da un infortunio dopo due mesi. Sui 300 metri Cadette doppietta abruzzese, con Gaia Sabbatini (Atletica Gran Sasso Teramo) al primato personale stagionale con 42”48, davanti a Greta Zuccarini (Hadria Pescara), 43”45. Nella gara maschile, primo posto di Lorenzo Mantenuto (Hadria Pescara) con 39”13. Altre vittorie sono arrivate da Valerio Rosato (U.S. Aterno Pescara) sugli 800, con 1’57”00, e da Beatrice Pollara (U.S. Aterno Pescara) sui 400 ostacoli, con 1’09”48. Altri risultati del meeting. Donne. 200 (vento nullo): 4^ Martina Sciarretta (U.S. Aterno Pescara) 26”57. 80 metri Cadette (vento + 2,00 m/s): 4^ Federica Fazio (Hadria Pescara) 10”87. 60 metri Ragazze: 1^ Matilde Orsini (Hadria Pescara) 8”66. Alto Ragazzi: 1° Stefano Tisselli (Hadria Pescara) 1,43.

A Bari, in occasione dei Campionati Cadetti della Puglia, sensibile miglioramento tecnico della marciatrice Maryam Addad (Tethys Chieti) sui 3000 metri, terza in 15’33”10. Aveva un primato personale di 16’16”28. Nella stessa gara, bene anche la compagna di squadra Federica Piro, quarta in 15’42”30. Entrambe hanno conseguito il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani di categoria. Sui 1000 Cadette, primo posto di Giovanna Di Fabio (Tethys Chieti), con3’15”20, mentre nella gara maschile terzo Manuel Di Primio (Tethys Chieti) con 2’43”60.

SABATO E DOMENICA A TERAMO CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI

Importante appuntamento per l’atletica leggera giovanile, sabato e domenica 13-14 settembre a Teramo, dove si disputeranno i Campionati Regionali Individuali su pista Cadetti (Under 16) e Ragazzi (Under 14). Per quanto riguarda i primi, le gare avranno carattere di selezione in vista dei Campionati Italiani della categoria, in programma l’11-12 ottobre a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. La manifestazione, la cui organizzazione è curata dalla società Atletica Teramo, è valida anche come seconda e decisiva prova dei Campionati di Società su pista.

Saranno impegnati i migliori under 16 abruzzesi, alcuni dei quali di livello nazionale, come i mezzofondisti Gaia Sabbatini e Manuel Di Primio, il neoprimatista regionale di prove multiple Antonio Muresu, i triplisti Salvatore Angelozzi e Valeria Latino.

Programma orario. Sabato. Ore 15.30: Martello Cadette, 100 ostacoli Cadetti. 15.40: 80 ostacoli Cadette. 15.50: 60 ostacoli Ragazzi, 60 ostacoli Ragazze. 16.00: Alto Cadette, Peso Ragazze, Lungo Cadetti. 16.10: 80 Cadetti. 16.20: 80 Cadette. 16.30: Peso Cadette, Disco Cadetti, 1000 Ragazze. 16.40: 1000 Radazzi. 16.45: Lungo Ragazzi. 16.50: 1000 Cadette. 17.00: 1000 Cadetti, Alto Ragazze, Asta Cadetti. 17.20: 1200 siepi Cadetti. 17.30: 1200 siepi Cadette, Triplo Cadette, Giavellotto Cadetti,. A seguire: Vortex Ragazzi.

Domenica. Ore 15.30: Martello Cadetti. 16.00: 300 ostacoli Cadette, Alto Cadetti, Peso Ragazzi, Lungo Ragazze. 16.10: 300 ostacoli Cadetti.16.30: Asta Cadette, 300 Cadette, Disco Cadette. 16.45: 300 Cadetti. 17.00: Lungo Cadette, Alto Ragazzi, Peso cadetti. 17.05: 60 Ragazze. 17.15: 60 Ragazzi. 17.30: Giavellotto Cadette,. A seguire: Vortex. 17.30: Triplo Cadetti. 17.45: 2000 Cadette. 18.15: marcia Km 2 Ragazzi/e, Km 3 Cadette, Km 4 Cadetti.

Campionato Italiano Assoluto di Società di Corsa – L’Ufficio Statistiche della FIDAL ha pubblicato le classifiche del Campionato di Società di Corsa al termine della quarta e ultima prova, svoltasi lo scorso 2 agosto a Isernia. Nella graduatoria maschile sono presenti quattro società abruzzesi. Al decimo posto si trova la Vini Fantini by Farnese Pescara, al 23° l’Atletica Gran Sasso Teramo, 57^ l’U.S. Aterno Pescara, 60^ la Runners Pescara. Questa manifestazione si articola in quattro prove, costituite dal Campionato Italiano Individuale di ½ maratona (Km 21,097), dai Campionati Italiani di Corsa Campestre, dal Campionato Italiano o Regionale di 10.000 metri su pista e dal Campionato Italiano di Corsa su Strada Km 10. Queste gare si sono disputate nell’arco della stagione 2014, che va dal mese di gennaio a quello di agosto.