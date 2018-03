Inizio sprint di Amiternina e Giulianova. Pari Chieti e San Nicolò. Male il Celano

TERMOLI-CHIETI 0-0



TERMOLI: Natali, Dispoto, Sorianiello (44´ st Scarpone), Simonetti, Ruggieri, Poziello C., Fulvio (45´ st Dulcetti), Franzese, Maiorano (18´ st Di Fortunato), Poziello R., Gagliano. All.: Catalano. A disp.: Romano, Lapenna, Camilleri, Pugliese, Gaudiano, Prencipe.

CHIETI: Schina, Giammarino, Giron Maxime, Vitale (43´ st Del Grosso), Rapino, Cucinotta, Prinari (18´ st Orlando), Maschio, Corvino, Esposito, Di Pietro. All.: Ronci. A disp.: Placidi, Di Pentima, Sbardella, Perfetti, Navarro, Margagliotti, Carlini.

Arbitro: Gabriele Agostini di Bologna. Assistenti: Marco Della Croce e Alessandro Salva

GIULIANOVA-RECANATESE 2-1



GIULIANOVA: Falso: Rosafio, Testoni; Ferrante, Sciamanna, Censori; Mariani, Raparo (28' st. Recchiuti), Giansante (36' st. Angelino), Romano, Mosca (15' st. Sborgia). A disp.: Merlini, Ciminà, Marini, Precchiazzi, Del Bene, Troiani. All.: Ettorre

RECANATESE: Verdicchio; Candidi, Brugiapaglia (40' st. Garcia); Di Iulio, Comotto, Narducci; Rapaccini, Traini (27' st. Rovrena), Galli, Marolda, Gigli (22' st. Agostinelli). A disp.: Cartechini, Gleboki, Mosconi, Monachesi, Latini. All.: Amaolo

Arbitro: Dibenedetto di Barletta; Assistenti: Pappagallo-Pedarra

Reti: pt. 23' Marolda (R), 33' Ferrante (G); 40' Romano (G) rig.

Ammoniti: Rosafio (G), Giansante (G), Narducci (R), Mariani (G), Rovrena (R), Comotto (R).

Note: Spett. 430 per un incasso di € 2.144,00, compreso il rateo di € 294,20 per 162 abbonati.

CELANO-MACERATESE 0-2

CELANO: Amabile, Villa, Simeoni, Lupo (39'st. Luzi), Ferrara, Di Berardino, Iaboni, Piccirilli (30'st. Mercogliano), Buongiorno, Marfia, Calabrese (14'st. Lancia). A disp: Cocuzzi, Raschiatore, Castellani, D'Adamo, Piccone, Lilla. Allenatore: Pasquale Luiso.

MACERATESE: Fatone, Cordova, D'Alessio (46'st. Lari), Croce, Marini, Garaffoni, De Grazia, Romano, D'Antoni (29'st. Belkaid), Ferri Marini (39'st. Perfetti) , Kouko. A disp: Moscatelli, Cervigni, Lari, Petrone, Capparuccia, Tortelli, Perfetti, Iori, Belkaid.

ARBITRO: De Tullio di Bari. Assistenti: Dell'Olio di Molfetta e Pansini di Bari.

MARCATORI: 24'st. Kouko, 44'st. Perfetti.

NOTE: Ammoniti: Villa, Lupo, Marfia, Lancia (C); Espulsi: Iaboni (C)

RECUPERO: 1'pt.; 3'st.

AMITERNINA-VIS PESARO 2-0

AMITERNINA: Di Fabio, Scordella, Mariani, Valente, Santilli, Carrato (36° s.t. Marcotullio), Di Paolo, Petrone, Costi, Torbidone (30° s.t. Terriaca), Gizzi (40° s.t Dawid Lenart). A disp. Gerosi, Marino Di Alessandro, Holzknecht, Shipple, Domenico Di Alessandro, Ciannelli. All. Vincenzino Angelone

VIS PESARO: Osso, Fabbri (25° s.t. Francolini), Giovanni Dominici, Granaiola, Brighi, Mei, Pensalfine (7° s.t. Torelli), Rossi, Zanigni, Vita (7° s.t. Rossoni), Bugaro. A disp. Pangrazi, Eugenio Dominici, Bartolucci, Filippucci, Evacuo, De iulis. All. Matteo Possanzini

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino

Reti: 26° s.t. Torbidone (rig.), 35° s.t. Terriaca

Ammoniti: Fabbri, Giovanni Dominici, Granaiola

Espulsi: 12° s.t. Costi per doppia ammonizione, 24° s.t. Osso per fallo da ultimo uomo

FERMANA-SAN NICOLO' 0-0



FERMANA: Savut, Orsino, Gregonelli, Omiccioli (19’st Ionni), Cusaro, Terrenzio, Piergallini (41’st Marini), Misin, Pedalino, Iacoponi, Nazziconi (23’st Fabiani A.). All. P.Ferretti

A disp: Lupinetti, Filipponi,Del Monte, Agostinelli, Palmisano, Bracciotti

SAN NICOLO' CALCIO: Digifico, D'Orazio, Mozzoni, Micolucci, Mbody, Petronio, Bisegna, Stivaletta, Tarquini (45’st Cremona), Iaboni(43’st Moretti), Paris (23’st Chiacchiarelli). All M. Epifani.

A disp: Palombo, Gabrieli, Montecchia, Pretara, De Santis, Alessandroni

Arbitro Sig. S. Lorenzin di Castelfranco (Mariottini/Scacchi)