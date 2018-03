L’Aquila Rugby, sulle maglie dei giocatori arrivano i monumenti da restaurare

L’AQUILA. L'Aquila Rugby Club ha presentato ieri il progetto "L'Aquila Rinasce". All'incontro sono intervenuti il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e l'assessora comunale allo sport Emanuela Iorio, il presidente dell'Aquila Rugby Club Mauro Zaffiri e il componente del cda della societa' Fulvio Angelini.

Sui campi piu' importanti della palla ovale, la societa' neroverde ha deciso di portare alcuni monumenti in restauro cari agli aquilani, patrimonio della citta' e simbolo della storia, della cultura e dell'arte abruzzese. Attraverso le bellezze e le eccellenze che il capoluogo d'Abruzzo torna - seppur con difficolta' - ad esprimere, L'Aquila Rugby Club vuole evidenziare lo stato dell'arte della ricostruzione, per far conoscere agli appassionati della palla ovale e non solo i nostri monumenti e le nostre bellezze (integre o ancora ferite) e per divulgare un messaggio ancor piu' forte a quanti vorranno 'vivere' la citta'.

Saranno prodotte e indossate delle maglie da gioco che - di volta in volta - raffigureranno monumenti restaurati, in fase di restauro o che saranno restaurati nei prossimi mesi, sponsorizzate dalle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione. Le maglie sono state disegnate dal grafico Andrea Papa.

La squadra indossera' la maglia evento in due partite, prima in casa e poi in trasferta. Ad ogni cambio di grafica, verra' organizzata una presentazione stampa per dar modo a istituzioni, societa', sponsor e tifosi di rendere piu' efficace il messaggio che si intende veicolare: #viviamoLA. Viviamo la maglia dell'Aquila Rugby, viviamo la ricostruzione, viviamo la citta'. In questo senso, un'altra divisa da gioco sara' decorata da disegni realizzati da bambine e bambini aquilani, i cittadini del futuro, nell'ambito dei progetti che la societa' neroverde ha intrapreso il passato anno in alcuni istituti scolastici.

«E' un progetto bello e importante - ha sottolineato Fulvio Angelini - perche' evidenzia la sinergia tra rugby e citta'. Vogliamo creare un connubio indissolubile tale da cementare nel profondo questo intreccio».

Gli ha fatto eco il sindaco Cialente: «Portare queste maglie sui maggiori campi italiani significa diventare testimonial d'eccezione della citta', ringrazio gli sponsor per aver ricostruito palazzi splendidi e per aver investito, con 'L'Aquila Rinasce', nel futuro della citta'».

Il primo cittadino ha poi voluto ricordare l'importanza dell'aver inserito il numero 1 di Ciccio Sebastiani, in rappresentanza di tutte le vittime del terremoto.

«Chiunque voglia fare qualcosa per la situazione dei giovani all'Aquila, anche e soprattutto attraverso lo sport, porta un valore aggiunto enorme alla citta'», ha evidenziato l'assessora Emanuela Iorio. Quasi emozionato il presidente Mauro Zaffiri: «Questo e' un momento importante della vita della nostra giovanissima societa' - ha dichiarato - vogliamo praticare la ricostruzione sociale attraverso i fatti».

Infatti, meta' delle maglie realizzate verranno messe all'asta nel corso di eventi che si organizzeranno nei prossimi mesi. Il ricavato verra' devoluto a specifici progetti sul sociale.

L'altra meta' delle maglie verranno donate ai rispettivi sponsor, mentre una maglia a testa verra' donata al "Museo del Rugby - Club Vecchio Cuore Neroverde" dell'Aquila, al "Museo del Rugby - Fango e Sudore" di Colleferro e alla squadra di turno avversaria.

Nelle gare durante le quali non verra' indossata la "maglia evento", gli atleti indosseranno la classica maglia neroverde con lo "spallone", anch'essa presentata stamane. L'idea e' gia' stata sperimentata nel campionato 2008-2009, quando il sodalizio aquilano scese in campo con una maglia che raffigurava il rosone della Basilica di Collemaggio, senza i colori neroverdi ma con un simbolo altrettanto amato dell'aquilanita'. Oggi come allora, i valori che lo sport - e il rugby in particolare - e' capace di esprimere si intrecceranno con un messaggio ancor piu' importante: "L'Aquila Rinasce", nonostante le difficolta', con un patrimonio artistico e culturale che l'Italia dovra' tutelare e valorizzare. Un modo - e' stato affermato stamani - per rendere ancor piu' profondo il legame di amore e passione che lega L'Aquila Rugby alla citta