CHIETI, PARTE IL PRIMO EXPÒ SENZA GLUTINE

CHIETI. LA FIERA. Trenta stand Zero Glutine con espositori provenienti da ogni parte d’Italia; dodici show cooking, per un totale di 24 ore di cucina senza glutine; laboratori di pasta fresca, e 10 ore di corsi di cucina senza glutine; 3 giornate di convegni in materia di celiachia organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachi; undici concerti ad allietare le serate, inserite in un piccolo festival musicale; gli chef stellati Giuseppe Tinari, Nicola Fossaceca, il maestro pasticciere Fabrizio Camplone, lo chef Marco Scaglione e Marcello Ferrarini e l'ospite d'onore, punta di diamante della manifestazione, Chef Rubio, del noto programma televisivo “Unti E Bisunti”. E inoltre visite guidate su e giù per la millenaria città di Chieti.

Questi i numeri del primo Expo del Senza Glutine del Centro-Sud Italia, che si svolgerà venerdì 5 settembre, sabato 6 e domenica 7, nel vasto spazio fieristico dell’ex Foro Boario di Chieti Scalo.