Chiuso il mercato L'Aquila e Teramo puntano alla prima vittoria in campionato

ABRUZZO. Chiusura in chiaroscuro per le abruzzesi di Lega Pro nell'ultimo giorno di mercato. L'Aquila, già competitiva per agganciare un posto al sole in ottica play-off, prima della scadenza trasferimenti ha chiuso per il giovane centrocampista Tommaso Ceccarelli ex Lazio e per Andrea Giacomini, esperto terzini sinistro classe 1987 proveniente dal Feralpi Salò. Nello stesso ruolo è stato ufficializzato anche il ritorno di Andrea Scrugli, che in estate era passato a titolo definitivo a L'Aquila. In uscita De Sousa come previsto ha firmato per il Como mentre Ligorio si è trasferito alla Torres.

Di ben altro tenore la chiusura del mercato in casa Teramo, con la società biancorossa che aveva completato l'organico diversi giorni prima della scadenza del 2 settembre. Nessuna novità dunque per l'undici a disposizione di Vincenzo Vivarini, con il Ds Marcello Di Giuseppe che è rimasto addirittura in Abruzzo. Solo qualche piccola operazione in uscita con la rescissione del centrocampista Casolla, precedentemente legato al diavolo con un accordo fino a giugno 2015.

Chiuso il mercato anche di Lega Pro (anche se ci sarà tempo fino a dicembre per ingaggiare giocatori senza contratto, ndr) per le due formazioni abruzzesi è tempo di dedicare tutte le proprie attenzioni al calcio giocato. L'Aquila e Teramo, rispettivamente ospite dell'Ascoli ed in casa col Grosseto, scenderanno in campo sabato alle ore 14,30 nel tentativo di cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie.

Ascoli-L'Aquila verrà diretta da Daniele Martinelli della sezione di Roma 2. Guadalinee Marco Chiocchi e Filippo Malacchi. Teramo-Grosseto invece verrà affidata a Matteo Proietti della sezione di Terni (Cipressa-Lacalamita). Entrambe le gare delle formazioni abruzzesi potranno essere viste e seguite in diretta sul nuovo canale attraverso il sito ufficiale della Lega Pro.

Andrea Sacchini