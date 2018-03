Lega Pro. Teramo e L'Aquila piazzano altri colpi di mercato: Pigini, Tonti e Perna

ABRUZZO. Altro nuovo arrivo in casa Teramo: Luca Pigini vestirà la maglia biancorossa e sarà subito a disposizione di mister Vincenzo Vivarini.

Venticinque anni da compiere, originario di Macerata, va a rinfoltire il pacchetto centrale della mediana a disposizione del Diavolo, firmando un contratto annuale.

Pigini ha sinora equamente diviso la sua carriera tra Monte San Giusto e San Marino, dalla C1 alla Serie D, accompagnandola con due promozioni: nel 2007/08 in terra marchigiana dalla D al professionismo, e nel 2012 salendo in Prima Divisione con i Titani.

Tra Prima e Seconda Divisione Pigini ha disputato 89 partite con 0 gol all'attivo. Tra i Dilettanti 22 presenze tutte con la Sangiustese.

“Sono molto contento di aver firmato con il Teramo – le sue prime parole – spero di dare il mio contributo in maniera fattiva per questa maglia. Tatticamente sono un incontrista, un mediano cui piace produrre il classico lavoro sporco a beneficio del team. Provengo da piazze tranquille, mentre ho già percepito che in questa città il pubblico è particolarmente caloroso e la società è ambiziosa al punto giusto. Ho avuto, poi, la fortuna di far parte del gruppo già da diversi giorni nel ritiro in Trentino, facilitando in tal modo il mio processo di integrazione con i neo-compagni di squadra”.

Anche Alessandro Tonti, ventidue anni compiuti, ha firmato nel pomeriggio di ieri direttamente presso la sede di via Oberdan, un contratto con il club biancorosso

sino al 30 giugno 2015.



Romagnolo di origine, dopo aver diviso il suo percorso di crescita giovanile tra Grosseto e Cesena, è reduce da due annate da titolare trascorse in Seconda Divisione a difesa dei pali di Borgo a Buggiano e Forlì.

“La trattativa andava avanti da un po’ di tempo – afferma Tonti – e ho accolto la possibilità di venire a Teramo con estrema soddisfazione. È una piazza importante, al di sopra della norma come tifoseria in questa categoria, e ne ho avuto conferma quando l’ho affrontata da avversario due stagioni fa. Ci sono, pertanto, tutte le carte in regola per fare bene in un campionato, il prossimo, particolarmente ostico sotto tutti i punti di vista. Il pensiero primario, ora, è solo quello di recuperare il livello atletico dei miei compagni di squadra, per offrire il miglior sostegno possibile alla causa”.

La Teramo Calcio infine comunica che domenica prossima, 3 agosto 2014, presso lo stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, avrà luogo un triangolare organizzato dal sodalizio biancorosso tra le seguenti società: S.S. Teramo Calcio (Lega Pro), Delfino Pescara 1936 (Serie B) e S.S.D. San Nicolò Calcio Teramo (Serie D).

Il programma prevede un girone all’italiana con tre match da quarantacinque minuti ciascuno, avente la seguente scaletta: alle ore 20:30 scenderanno in campo Delfino Pescara e San Nicolò, alle 21:30 San Nicolò e Teramo, mentre a seguire (ore 22:30) la serata si chiuderà con l’incontro tra Delfino Pescara e Teramo Calcio.

I biglietti per assistere al triangolare sono già disponibili nelle rivendite abituali con prezzi che vanno dai 5 euro della curva locali fino ai 10 e 15 euro di distinti e tribuna laterale.



L'AQUILA CALCIO. PRESO PERNA SI SEGUE L'ESTERNO LAMBERTI

In casa L'Aquila invece il responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola continua a piazzare importanti colpi in entrata. Dopo l'ufficializzazione qualche giorno fa dell'attaccante Raffaele Perna (classe 1986 ex Como con buona esperienza in Lega Pro, ndr), l'obiettivo è ora Giuseppe Lamberti, giovane esterno destro di proprietà della Cavese.

I rossoblù, che continuano la preparazione pre-campionato ad Amatrice nel Lazio, hanno perso in amichevole domenica 2-1 al Bruno Recchioni contro la Fermana.