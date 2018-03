Basket. Sorteggiato il calendario della Serie A2 Silver: subito Chieti-Roseto!

ABRUZZO. Subito super derby Chieti-Roseto alla prima giornata del nuovo campionato di Serie A2 Silver di basket. Inizio dunque col botto (5 ottobre, ndr) per le 2 abruzzesi, inserite per il secondo anno consecutivo nell'ex campionato di Divisione Nazionale A. Dopo il derby Chieti in trasferta sul campo dell'Olimpia Matera ed esordio del Roseto in casa con Treviso.

Ultimo turno Chieti-Tortona e Legnano-Roseto.

Ultima giornata il 19 aprile poi fase di avvicinamento finale alla fase promozione in Serie A Gold.

Basket mercato. La Pallacanestro Teate intanto ha comunicato che l’atleta Alessandro Paesano (ala-grande, 2.03, 1993), proveniente in prestito dalla S.s.d. Basket Ferentino a r.l. del campionato di A2 Gold, nella stagione 2014/15 vestirà la maglia delle Furie. Un sentito grazie per la collaborazione va alla società Basket Ferentino, che consentirà a coach Massimo Galli ed il suo staff di avere a disposizione un giovane giocatore di sicuro valore come Paesano, formatosi in un vivaio prestigioso come quello della Stella Azzurra Roma.

“Sono molto felice – commenta Paesano – che questa operazione tra Ferentino e Chieti si sia concretizzata come auspicavo, dandomi l’opportunità di maturare in un Campionato di alto livello come la Silver. So che mi aspetta un’annata di lavoro duro, ma questo non mi spaventa. Conosco coach Galli e so quanto si dà da fare coi giovani: con lui potrò migliorare molto e questo mi rende felice. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare”. Alessandro Paesano vestirà la canotta biancorossa n. 18.

PRIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



5/10/2014 Basket Recanati Latina Basket 11/01/2015

5/10/2014 Manetti Ravenna Derthona Tortona 11/01/2015

5/10/2014 Legnano Knights Andrea Costa Imola 11/01/2015

5/10/2014 Fulgor Omegna Blu Basket Treviglio 11/01/2015

5/10/2014 Teate Chieti Roseto Sharks 11/01/2015

5/10/2014 Pallacanestro Ferrara Basket Scafati 11/01/2015

5/10/2014 Ucc Casalpusterlengo Olimpia Matera 11/01/2015

5/10/2014 Universo Treviso Viola R. Calabria 11/01/2015

SECONDA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



12/10/2014 Derthona Tortona Basket Recanati 18/01/2015

12/10/2014 Basket Scafati Legnano Knights 18/01/2015

12/10/2014 Blu Basket Treviglio Pallacanestro Ferrara 18/01/2015

12/10/2014 Andrea Costa Imola Ucc Casalpusterlengo 18/01/2015

12/10/2014 Latina Basket Manetti Ravenna 18/01/2015

12/10/2014 Olimpia Matera Teate Chieti 18/01/2015

12/10/2014 Roseto Sharks Universo Treviso 18/01/2015

12/10/2014 Viola R. Calabria Fulgor Omegna 18/01/2015

TERZA GIORNATA ORE 20.30 ANDATA – RITORNO



16/10/2014 Derthona Tortona Roseto Sharks 22/01/2015

16/10/2014 Basket Recanati Viola R. Calabria 22/01/2015

16/10/2014 Manetti Ravenna Legnano Knights 22/01/2015

16/10/2014 Blu Basket Treviglio Olimpia Matera 22/01/2015

16/10/2014 Teate Chieti Latina Basket 22/01/2015

16/10/2014 Pallacanestro Ferrara Andrea Costa Imola 22/01/2015

16/10/2014 Ucc Casalpusterlengo Fulgor Omegna 22/01/2015

16/10/2014 Universo Treviso Basket Scafati 22/01/2015

QUARTA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



19/10/2014 Basket Scafati Latina Basket 25/01/2015

19/10/2014 Andrea Costa Imola Derthona Tortona 25/01/2015

19/10/2014 Legnano Knights Universo Treviso 25/01/2015

19/10/2014 Olimpia Matera Manetti Ravenna 25/01/2015

19/10/2014 Fulgor Omegna Teate Chieti 25/01/2015

19/10/2014 Pallacanestro Ferrara Ucc Casalpusterlengo 25/01/2015

19/10/2014 Roseto Sharks Basket Recanati 25/01/2015

19/10/2014 Viola R. Calabria Blu Basket Treviglio 25/01/2015

QUINTA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



26/10/2014 Basket Recanati Manetti Ravenna 1/02/2015

26/10/2014 Basket Scafati Viola R. Calabria 1/02/2015

26/10/2014 Blu Basket Treviglio Derthona Tortona 1/02/2015

26/10/2014 Latina Basket Legnano Knights 1/02/2015

26/10/2014 Olimpia Matera Andrea Costa Imola 1/02/2015

26/10/2014 Fulgor Omegna Pallacanestro Ferrara 1/02/2015

26/10/2014 Teate Chieti Universo Treviso 1/02/2015

26/10/2014 Ucc Casalpusterlengo Roseto Sharks 1/02/2015

SESTA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



2/11/2014 Derthona Tortona Viola R. Calabria 8/02/2015

2/11/2014 Basket Recanati Teate Chieti 8/02/2015

2/11/2014 Manetti Ravenna Ucc Casalpusterlengo 8/02/2015

2/11/2014 Andrea Costa Imola Basket Scafati 8/02/2015

2/11/2014 Legnano Knights Fulgor Omegna 8/02/2015

2/11/2014 Pallacanestro Ferrara Olimpia Matera 8/02/2015

2/11/2014 Roseto Sharks Blu Basket Treviglio 8/02/2015

2/11/2014 Universo Treviso Latina Basket 8/02/2015

SETTIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



9/11/2014 Basket Scafati Roseto Sharks 15/02/2015

9/11/2014 Blu Basket Treviglio Andrea Costa Imola 15/02/2015

9/11/2014 Latina Basket Derthona Tortona 15/02/2015

9/11/2014 Olimpia Matera Legnano Knights 15/02/2015

9/11/2014 Fulgor Omegna Universo Treviso 15/02/2015

9/11/2014 Teate Chieti Manetti Ravenna 15/02/2015

9/11/2014 Ucc Casalpusterlengo Basket Recanati 15/02/2015

9/11/2014 Viola R. Calabria Pallacanestro Ferrara 15/02/2015

OTTAVA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



16/11/2014 Derthona Tortona Basket Scafati 22/02/2015

16/11/2014 Basket Recanati Fulgor Omegna 22/02/2015

16/11/2014 Manetti Ravenna Pallacanestro Ferrara 22/02/2015

16/11/2014 Andrea Costa Imola Viola R. Calabria 22/02/2015

16/11/2014 Legnano Knights Teate Chieti 22/02/2015

16/11/2014 Latina Basket Blu Basket Treviglio 22/02/2015

16/11/2014 Roseto Sharks Olimpia Matera 22/02/2015

16/11/2014 Universo Treviso Ucc Casalpusterlengo 22/02/2015

NONA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



23/11/2014 Basket Scafati Manetti Ravenna 1/03/2015

23/11/2014 Blu Basket Treviglio Universo Treviso 1/03/2015

23/11/2014 Andrea Costa Imola Roseto Sharks 1/03/2015

23/11/2014 Olimpia Matera Derthona Tortona 1/03/2015

23/11/2014 Fulgor Omegna Latina Basket 1/03/2015

23/11/2014 Pallacanestro Ferrara Basket Recanati 1/03/2015

23/11/2014 Ucc Casalpusterlengo Teate Chieti 1/03/2015

23/11/2014 Viola R. Calabria Legnano Knights 1/03/2015

DECIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



30/11/2014 Derthona Tortona Pallacanestro Ferrara 15/03/2015

30/11/2014 Basket Recanati Andrea Costa Imola 15/03/2015

30/11/2014 Manetti Ravenna Fulgor Omegna 15/03/2015

30/11/2014 Legnano Knights Blu Basket Treviglio 15/03/2015

30/11/2014 Latina Basket Ucc Casalpusterlengo 15/03/2015

30/11/2014 Teate Chieti Basket Scafati 15/03/2015

30/11/2014 Roseto Sharks Viola R. Calabria 15/03/2015

30/11/2014 Universo Treviso Olimpia Matera 15/03/2015

UNDICESIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



7/12/2014 Blu Basket Treviglio Manetti Ravenna 22/03/2015

7/12/2014 Olimpia Matera Basket Scafati 22/03/2015

7/12/2014 Fulgor Omegna Derthona Tortona 22/03/2015

7/12/2014 Teate Chieti Andrea Costa Imola 22/03/2015

7/12/2014 Pallacanestro Ferrara Roseto Sharks 22/03/2015

7/12/2014 Ucc Casalpusterlengo Legnano Knights 22/03/2015

7/12/2014 Universo Treviso Basket Recanati 22/03/2015

7/12/2014 Viola R. Calabria Latina Basket 22/03/2015

DODICESIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



14/12/2014 Derthona Tortona Ucc Casalpusterlengo 29/03/2015

14/12/2014 Basket Scafati Blu Basket Treviglio 29/03/2015

14/12/2014 Manetti Ravenna Universo Treviso 29/03/2015

14/12/2014 Andrea Costa Imola Latina Basket 29/03/2015

14/12/2014 Legnano Knights Basket Recanati 29/03/2015

14/12/2014 Pallacanestro Ferrara Teate Chieti 29/03/2015

14/12/2014 Roseto Sharks Fulgor Omegna 29/03/2015

14/12/2014 Viola R. Calabria Olimpia Matera 29/03/2015

TREDICESIMA GIORNATA ORE 18.00 / ORE 20.30 ANDATA – RITORNO



21/12/2014 Basket Recanati Olimpia Matera 4/04/2015

21/12/2014 Manetti Ravenna Andrea Costa Imola 4/04/2015

21/12/2014 Legnano Knights Derthona Tortona 4/04/2015

21/12/2014 Latina Basket Roseto Sharks 4/04/2015

21/12/2014 Fulgor Omegna Basket Scafati 4/04/2015

21/12/2014 Teate Chieti Blu Basket Treviglio 4/04/2015

21/12/2014 Ucc Casalpusterlengo Viola R. Calabria 4/04/2015

21/12/2014 Universo Treviso Pallacanestro Ferrara 4/04/2015

QUATTORDICESIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



28/12/2014 Derthona Tortona Universo Treviso 12/04/2015

28/12/2014 Basket Scafati Ucc Casalpusterlengo 12/04/2015

28/12/2014 Blu Basket Treviglio Basket Recanati 12/04/2015

28/12/2014 Andrea Costa Imola Fulgor Omegna 12/04/2015

28/12/2014 Olimpia Matera Latina Basket 12/04/2015

28/12/2014 Pallacanestro Ferrara Legnano Knights 12/04/2015

28/12/2014 Roseto Sharks Manetti Ravenna 12/04/2015

28/12/2014 Viola R. Calabria Teate Chieti 12/04/2015

QUINDICESIMA GIORNATA ORE 18.00 ANDATA – RITORNO



4/01/2015 Basket Recanati Basket Scafati 19/04/2015

4/01/2015 Manetti Ravenna Viola R. Calabria 19/04/2015

4/01/2015 Legnano Knights Roseto Sharks 19/04/2015

4/01/2015 Latina Basket Pallacanestro Ferrara 19/04/2015

4/01/2015 Fulgor Omegna Olimpia Matera 19/04/2015

4/01/2015 Teate Chieti Derthona Tortona 19/04/2015

4/01/2015 Ucc Casalpusterlengo Blu Basket Treviglio 19/04/2015

4/01/2015 Universo Treviso Andrea Costa Imola 19/04/2015