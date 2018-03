Basket. Ufficiale il calendario di Serie B. Giulianova nel Girone C. Pescara e Vasto nel D

ABRUZZO. La Fip ha comunicato i calendari del prossimo campionato di Serie B di basket. Ai nastri di partenza (dopo la rinuncia del Lanciano che partirà dai campionati inferiori regionali, ndr) 3 abruzzesi: Giulianova, Amatori Pescara e Vasto. Tutte e 3 le abruzzesi nell'ultima stagione avevano raggiunto l'importante traguardo dei play-off promozione, con Vasto ed Amatori che hanno abbandonato il sogno soltanto in semifinale.

I giuliesi (per posizione geografica, ndr) sono stati posizionati nel Girone C ed esordiranno sabato 4 ottobre alle ore 18,30 in casa con la Stella Azzurra Roma. Prima trasferta 7 giorni più tardi in casa dell'Eurobasket Roma. Ultima giornata il 19 aprile sul parquet di Senigallia.

Girone D invece per Amatori e Vasto. I pescaresi nella prima giornata (5 ottobre, ndr) saranno ospiti del Monteroni. Impegno esterno anche per i vastesi che saranno ospiti dell'ostico Catanzaro. Esordio in casa per le 2 abruzzesi il turno successivo rispettivamente con Agropoli e Bisceglie.

Derby d'Abruzzo alla quinta giornata (2 novembre andata e 8 febbraio ritorno, ndr) con Vasto che giocherà la prima in casa. Ultima giornata il 19 aprile con Bisceglie-Amatori e Taranto-Vasto.

Andrea Sacchini





