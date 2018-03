Serie A. Calendario 2014/2015: il primo big-match è Milan-Juventus il 21 settembre

ROMA. Sarà la sfida tra Milan e Juventus in programma il 21 settembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano il primo vero big match della Serie A 2014/2015. Bisognerà quindi aspettare solo la 3ª giornata per attendere il ritorno del nuovo tecnico bianconero Massimiliano Allegri a Milano, mentre la 1ª giornata (30 e 31 agosto) vedrà due incontri di cartello come Roma-Fiorentina e Milan-Lazio. Partirà da Verona in casa del Chievo, invece, il cammino dei Campioni D’Italia della Juventus. È quanto è stato stabilito in occasione della compilazione del calendario per la Serie A 2014/2015, svelato nella sede di Sky alla presenza del presidente della Figc Giancarlo Abete, dei vicepresidenti federali e candidati alla presidenza della Federcalcio Carlo Tavecchio e Demetrio Albertini, del presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta e dei presidenti e dirigenti dei club della massima serie.

La sfida tra Juventus e Roma, prima e seconda dell’ultimo campionato, si giocherà il 5 ottobre a Torino, mentre il derby di Milano andrà in scena il 23 novembre. E’ in programma l’11 gennaio alla 18ª giornata il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Il campionato prenderà il via sabato 30 agosto e si concluderà domenica 31 maggio. Quattro i turni infrasettimanali previsti (24 settembre, 29 ottobre, 6 gennaio, 29 aprile), quattro anche le soste per gli impegni delle Nazionali (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo), mentre la pausa per le festività natalizie sarà dal 21 dicembre al 5 gennaio.

"E' un'estate diversa – ha dichiarato al microfono di Sky Abete – un campionato bello che vivrò con la stessa passione ma con minore stress. La delusione c'è e ha interessato tutti – ha spiegato tornando sull’eliminazione della Nazionale al Mondiale – devono partire delle riflessioni organiche che non durino una settimana”.

Per il calendario della Serie B, che vedrà ai nastri di partenza le abruzzesi Pescara e Virtus Lanciano, si dovrà aspettare soltanto l'inizio di agosto.





Calendario Serie a TIM