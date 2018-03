Basket Giovanile. Dal 29 luglio al 2 agosto 23esimo Trofeo Ministars a Roseto

ROSETO. Torna dal 29 luglio al 2 agosto a Roseto degli Abruzzi la 23° edizione del Torneo Internazionale di basket giovanile “Trofeo Ministars” – 12° Memorial “Remo Maggetti” a cura dell’A.s.d. Minibasket Roseto. Quest’anno, oltre alle 20 squadre della Categoria Esordienti (2002-2003), tra cui spicca la formazione belga dello Charleroy, ci saranno 8 formazioni della Categoria Aquilotti (2004-2005), in pratica “due tornei in uno” per un totale di 28 squadre ed oltre 250 ragazzi.

Anche questa edizione vedrà la partnership dell’A.I.S.M., Sezione provinciale “Annamaria Veroni” di Teramo e, durante il torneo, verranno raccolti fondi, attraverso la vendita di gadgets del trofeo Ministars, per aiutare la sezione provinciale dell’Associazione italiana sclerosi multipla.

“Voglio ringraziare l’A.s.d. Minibasket Roseto che, anche quest’anno, è riuscita a mettere in piedi questo importantissimo evento di basket giovanile che porterà a Roseto tanti ragazzi da tutta Italia e non solo, ricordando, tra l’altro, una figura importante come quella dell’indimenticato Remo Maggetti” dichiara il sindaco di Roseto, Enio Pavone. “Anche quest’anno si conferma poi il rapporto tra sport e solidarietà attraverso la raccolta fondi per l’A.I.S.M. che voglio ringraziare, nella figura del suo presidente Enzo Pietro Di Giulio e di tutti i suoi iscritti, per il grande lavoro che svolgono e l’impegno che ci mettono ogni giorno”.

“Malgrado la crisi generale questo trofeo si conferma, ancora una volta, in crescita con il numero delle squadre e dei partecipanti in aumento – sottolinea l’assessore allo sport, Mirco Vannucci – vogliamo ringraziare l’organizzazione per l’ottimo lavoro svolto e l’A.I.S.M. con la quale si ripete l’importante connubio tra sport e solidarietà”.

Queste le formazioni partecipanti. Categoria Esordienti: LBL Caserta, Azzurra Trieste, Casapulla, Leoncino Mestre, Robur e Fides Varese, Fossombrone, Civitanova, Porto S.G. Virus, Castelfranco, Matera, Porto S. Elpidio, San Benedetto, L’Aquila, Ortona, Charleroy Atri, Teramo, Pescara, Dolo e Roseto. Categoria Aquilotti: Happy Teramo, Castelfranco, Blu Basket Isola, P.S.G. Virus, L’Aquila, Roseto, Pescara e Ortona.

“Sono i ragazzi i veri protagonisti di questa manifestazione che si arricchisce, quest’anno, di nuovi contenuti, come la presentazione di diversi libri, e la consueta beneficenza – dichiara il presidente dell’A.s.d. Minibasket Roseto ed organizzatore del trofeo, Saverio Di Blasio – quest’anno poi avremo anche una squadra straniera, direttamente dal Belgio, e ben 28 formazioni che scenderanno in campo per contendersi il trofeo”.

L’arrivo delle squadre in città è previsto per martedì 29 luglio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00 ci sarà la sfilata con partenza dal Lido Mirage ed arrivo in piazza della Repubblica dove si terrà la consueta presentazione ed i saluti delle autorità. L’inizio del torneo è previsto per mercoledì 30 luglio su 3 campi: la storica Arena 4 Palme, il PalaMaggetti ed un apposito campetto allestito in piazza della Repubblica, dove si giocherà solo pomeriggio. Le finali si terranno sabato 2 agosto.

“Oramai è diventata una piacevole consuetudine portare il nostro saluto a questo torneo – esordisce il Presidente della sezione provinciale dell’A.I.S.M. Enzo Pietro Di Giulio – anche quest’anno hanno deciso di non far mancare il sostegno alla nostra associazione e di questo non posso che ringraziare Saverio Di Blasio e tutto il suo staff: questo ci consentirà di lavorare, sempre con maggior forza, a favore delle persone malate di sclerosi multipla”.