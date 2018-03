Pallavolo. Ufficiale il calendario di A2 dell'Ortona. Coach Lanci: "partire subito forte"

ORTONA. La stagione 2014-2015 è ufficialmente iniziata con la presentazione dei Calendari del 70° Campionato di Serie A.

Cominciano le danze per l'intero movimento presentando così l'intera stagione alla presenza di tutte le società di Superlega UnipolSai e Serie A2 UnipolSai.

Eletto il nuovo Presidente di Lega Albino Massacesi, inizia anche l'avventura del Direttore Sportivo della Sieco Service Impavida Ortona, Massimo D'Onofrio, da oggi consigliere di Lega.

Con la splendida conduzione del giornalista Rai, Alessandro Antinelli, coadiuvato da un grande Fefè De Giorgi, presentati i roster della massima serie e soprattutto svelate le gare da affrontare.

La prima giornata , 19 ottobre alle ore 18 ( ritorno 3 gennaio), vede gli Impavidi impegnati in casa contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, formazione allenata proprio da Fefè De Giorgi.

2a giornata 26 ottobre (ritorno 11 gennaio) Cassa Rurale Cantù – Sieco Service Impavida Ortona

3a giornata 2 novembre ( ritorno 18 gennaio) Sieco Service Impavida Ortona- Domar Matera

4a giornata 9 novembre (ritorno 25 gennaio)Conad Reggio Emilia - Sieco Service impavida Ortona

5a giornata 16 novembre (ritorno 1 febbraio) Sieco Service Impavida Ortona - Caffè Aiello Corigliano

6a giornata 23 novembre (ritorno 15 febbraio) Centrale McDonald's Brescia - Sieco Service Impavida Ortona

7a giornata 30 novembre ( ritorno 22 febbraio) Sieco Service Impavida Ortona - Aurispa Alessano

8a giornata 7 dicembre ( ritorno 1 marzo) B-Chem Potenza Picena - Sieco Service Impavida Ortona

9a giornata 14 dicembre ( ritorno 8 marzo) Sieco Service Impavida Ortona - Globo Banca Pop. del Frusinate Sora

10 giornata 21 dicembre ( ritorno 15 marzo) Polisportiva Tuscania - Sieco Service Impavida Ortona

11 giornata 26 dicembre ( ritorno 22 marzo) Sieco Service Impavida Ortona - Materdominivolley.it Castellana Grotte

Altre date importanti: 6 gennaio Pool a 6 squadre Del Monte Coppa Italia A2; 7/8 febbraio final four Del Monte Coppa Italia A2.

Un calendario impegnativo al quale la squadre deve rispondere con carattere e grinta.

Sul palco i saluti alle neo promosse provenienti dalla B1 e dalla A2 ed inoltre ai due responsabili comunicazione premiati di Serie A1 e A2 che rispettivamente sono Simone Camardese ( Sir Safety Perugia) e Michele Campagnoli ( B-Chem Potenza Picena).

Parola a coach Nunzio Lanci: " E' un campionato difficile e dobbiamo partire forte per essere subito nelle migliori posizioni. Iniziamo con il botto giocando con Vibo, candidata alla vittoria del campionato e con un organico e un allenatore di categoria superiore. Noi comunque venderemo cara la pelle lavorando sodo e con umiltà, e dimostrando carattere e determinazione".

MERCATO CHIUSO PER L'ORTONA: ECCO IL ROSTER UFFICIALE 2014/2015

N.2 Michele Simoni centrale

N.3 Matteo Guidone centrale

N.4 Paul Sanderson schiacciatore

N.5 Mattia Matricardi palleggiatore

N.6 Antonio De Paola schiacciatore

N.7 Peter Michalovic opposto

N.8 Danilo Cortina libero

N.9 Alessandro Toscani libero

N.10 Emanuele Sborgia centrale

N.11 Pietro Di Meo schiacciatore

N.12 Andrea Lanci palleggiatore

N.17 Domenico Maiorana schiacciatore

N.18 Renato Orsini opposto

Primo Allenatore Nunzio Lanci

Secondo Allenatore Tommaso Flacco Monaco