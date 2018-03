Pattinaggio Artistico. Chiusi a Roccaraso i Campionati Italiani

ROCCARASO. Con la chiusura dei Campionati italiani di pattinaggio artistico Libero, Coppie Artistico, Coppie Danza e Solo Dance, Roccaraso, dopo quasi un mese, saluta il mondo dei pattini. Ma è solo un arrivederci al primo di settembre, quando la cittadina abruzzese tornerà capitale del pattinaggio con l’ospitalità dei Campionati europei di artistico.

Al Palaghiaccio G. Bolino, anche oggi gremito all’inverosimile, sono stati assegnati gli ultimi titoli iridati seguiti in diretta streaming dalla webTV del sito della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (www.fihp.org).

La splendida coppia formata da Comin De Candido Melissa e Daniel Morandin ha vinto, con un’ineccepibile esecuzione complessiva, il titolo delle Coppie Danza davanti a Elena Leoni e Alessandro Spigai e a Silvia Stibilj e Andrea Bassi. Nel Libero femminile e nella Combinata trionfa Debora Sbei, impeccabile nella sua gara, seguita in entrambe le specialità da Silvia Nemesio e da Silvia Lambruschi.

Si sono così conclusi i primi Campionati Italiani dopo la scomparsa del CT Antonio Merlo, che ha guidato la Nazionale per 25 anni. Per tutto il mondo del pattinaggio artistico, per la Federazione e per il nuovo staff di tecnici coordinato da Sara Locandro un momento difficile, e una sfida per i prossimi impegni a livello internazionale, che hanno visto fino ad ora l'Italia essere la nazione vincente.