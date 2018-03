Coppa Italia. Il Pescara pesca Renate o Albinoleffe. Lanciano: Salernitana-Alessadria

MILANO. Nel pomeriggio di ieri presso gli uffici della Lega calcio in Via Rosellini a Milano si sono svolti i sorteggi della 68esima edizione della Coppa Italia. Nel tabellone principale 78 formazioni che a vari scaglioni entreranno in gioco col passare dei turni eliminatori.

In campo anche 4 abruzzesi, 2 di Serie B ed altrettante di Lega Pro. Il Pescara affronterà a partire dal secondo turno eliminatorio (17 agosto in casa, ndr) la vincente tra Albinoleffe e Renate, prima eventualmente di incrociare il Chievo Verona il 24 agosto. Per la Virtus Lanciano una tra Salernitana ed Alessandria (10 agosto) prima del terzo turno a Marassi contro il Genoa.

Nella mischia dal primo turno L'Aquila e Teramo che se la vedranno rispettivamente in casa con l'Altovicentino e fuori casa con il Sudtirol. Sulla strada dell'Aquila poi c'è il Bologna il 17 agosto mentre il Teramo potrebbe far visita al Catania.

Dal primo turno (10 agosto) spazio alle prime 36 formazioni di Lega Pro: Unione Venezia, Savona, Lecce, Feralpisalò, Bbenevento, Juve Stabia, Vicenza, Cremonese, Pisa, Como, Catanzaro, Salernitana, Sudtirol, Albinoleffe, Pontedera, Monza, L'Aquila, Reggina, Casertana, Altovicentino, Olginatese, Messina, Renate, Teramo, Alessandria, Akragas, Matelica, Rapallobogliasco, Nuova Cosenza, Bassano Virtus, Prato, Correggese, Santarcangelo, Foligno, Terracina e Taranto. Le 18 vincenti del primo turno (gara secca, ndr) si incroceranno il 17 agosto con le 22 formazioni di Serie B: Crotone, Bologna, Modena, Cittadella, Pescara, Catania, Virtus Lanciano, Ternana, Frosinone, Carpi, Trapani, Livorno, Varese, Virtus Entella, Perugia, Spezia, Bari, Avellino, Brescia, Latina, Pro Vercelli e Novara (dal secondo turno per la mancata iscrizione nei cadetti del Siena ed in attesa di un probabile ripescaggio, ndr). Poi largo alle prime 12 formazioni di Serie A il 24 agosto: Lazio, Hellas Verona, Atalanta, Sampdoria, Udinese, Genoa, Cagliari, Chievo Verona, Sassuolo, Palermo, Empoli e Cesena. Le 8 big (Milan, Parma, Roma, Napoli, Inter, Fiorentina, Juventus e Torino) soltanto dagli ottavi di finale il 17 gennaio 2015. Possibili semifinali Juventus-Roma ed Inter-Milan.

Sulla strada del Pescara le big Chievo Verona, Sassuolo e Milan agli ottavi di finale. Su quella del Lanciano le grandi Genoa, Empoli e Roma.

Andrea Sacchini





