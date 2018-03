Basket mercato. Chieti ha chiuso per De Angelis. Vasto: ok Antonini-Di Pierro

ABRUZZO. L’ex Basket Nord Barese Marco De Angelis ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva annuale con la Pallacanestro Teate. Prosegue dunque la costruzione di una squadra giovane, “affamata” di successo e vogliosa di emergere, con un altro giocatore che possa entrare in quota under. De Angelis è una guardia/ala di 198 centimetri, classe 1994, originario di Sezze in provincia di Latina, il quale ha fatto parte delle selezioni nazionali under 15, 18 e 20. Cresciuto nella GMS Latina, serbatoio giovanile importante, ha maturato quest’anno un’ottima esperienza in Silver alla BNB, con la quale ha chiuso la stagione con 27 presenze a 14 minuti di media, 1.8 punti e 1.3 rimbalzi. Potrà dare un sostanzioso contributo partendo dalla panchina. “Riteniamo di aver fatto una buona addizione con l’arrivo di Marco De Angelis – riferisce il d.s. Guido Brandimarte –, che è un giocatore giovane, classe ’94, molto versatile, in grado di dare minuti in diverse posizioni del campo. Lui, Monaldi ed il riconfermato Di Emidio, che tra l’altro sta bruciando le tappe della rieducazione a seguito dell’intervento alla spalla, saranno tre under che sicuramente daranno un gran contributo nel prossimo campionato. Ora la nostra campagna acquisti si dovrà concentrare sui ruoli dei lunghi, dove per il momento abbiamo il solo Ancellotti, e sulla scelta dell’altro straniero da inserire, che con ogni probabilità andrà a ricoprire il ruolo di guardia. Saranno scelte delicate da valutare attentamente per creare il giusto equilibrio tra i settori degli esterni, che già dà garanzie con i già citati Monaldi e Di Emidio e gli arrivi di Palermo, Saffold, De Angelis e dell’altro straniero che sceglieremo, con quello dei pivot”.

“Quella di Chieti – commenta De Angelis dopo la firma – è stata un’offerta che ho preso subito in seria considerazione. Poi il mio ormai ex allenatore di Corato, che stimo molto, mi ha consigliato questa piazza e questa Società. Inoltre, c’è da considerare che volevo fortemente rimanere in A2 Silver perché è un torneo di alto livello dove posso migliorare ancora molto. Infine, la spinta decisiva me l’ha data il fatto che a Chieti c’è un palasport molto caldo ed a me piace molto giocare ed avere energia da posti simili. Sono felice della scelta fatta, anche perché troverò un allenatore come Galli, di cui mi hanno parlato tutti molto bene dicendomi che è ottimo per far progredire i giovani come me”. De Angelis ha scelto di vestire la maglia delle Furie n° 19.

SERIE B. VASTO PIAZZA I PRIMI COLPI: FIRMANO ANTONINI E DI PIERRO

Primo colpo di mercato in vista della nuova avventura in serie B, nel girone D meridionale, per la compagine del presidente Spadaccini con un contratto biennale arriva Filippo Antonini, playmaker del 1995 nato a L’Aquila. Un under che vanta già un passato di tutto rilievo, cresciuto cestisticamente nel vivaio aquilano sotto la guida tecnica di Paolo e Roberto Nardecchia e di Lorenzo Costantini, selezionato nella nazionale Under 16, nei roster di categoria della Mens Sana Siena lo abbiamo visto mettersi in mostra al PalaBCC nella Finale Nazionale Under 17, ha giocato anche in Divisione Nazionale Giovanile con buoni risultati. Passato da Siena a Piacenza in DNB nella scorsa stagione, terminata in prestito al Nuovo Basket Aquilano, oggi si è accordato con la Vasto Basket per rinforzare gli under per il prossimo campionato. Nel contempo, nel gruppo senior, c’è la conferma di Vincenzo Dipierro pronto a farsi nuovamente ammirare dai tanti estimatori vastesi che praticamente lo hanno adottato come fosse un cestista visto crescere (anche se per qualche maligno può essere una parola grossa) da sempre in canotta bianco rossa. Molto altro bolle in pentola e non mancheremo di informare prontamente i tanti appassionati non appena ci sarà qualcosa di concreto, a seguire una breve pausa a cavallo del Ferragosto per poi riprendere la preparazione in vista della gara inaugurale di questa nuova avventura in serie B ai nastri di partenza nel primo fine settimana del prossimo mese di ottobre.

SERIE C. CAMPLI MOLTO ATTIVA: UFFICIALE LA CONFERMA DI MONTUORI

Giovanni Montuori vestirà la maglia biancorossa anche per la stagione sportiva 2014/15.

Le chiavi della formazione farnese saranno affidate, per il terzo anno consecutivo, nelle esperte mani del play casertano d'origine e ormai camplese di adozione.

Entusiasta il presidente Emiliano Impaloni: “Montuori era un punto fermo del nostro progetto e siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto. Inutile rimarcare che rappresenta una garanzia dal punto di vista tecnico. Ho ancora i ricordi indelebili delle finali di Coppa Italia a Rimini in cui appassionati, addetti ai lavori e dirigenti delle altre società si stupivano delle sue giocate e mi domandavano di lui. Con la sua conferma puntelliamo un ruolo chiave, quale quello del play, che ci da sostanza e qualità”.

Il Presidente poi ha fatto il punto della situazione del mercato: “con Montuori siamo alla quarta conferma rispetto alla passata stagione, stiamo lavorando naturalmente anche sul fronte dei nuovi arrivi, con diverse trattative intavolate di cui almeno una in fase di definizione che speriamo di ufficializzare nei prossimi giorni”.