Pallavolo. Ortona fa sul serio: tesserato anche Alessandro Toscani

ORTONA. Un altro tassello è arrivato nella squadra che affronterà la stagione 2014/2015.

Classe 1998, Alessandro Toscani è un vero e proprio talento cresciuto nel vivaio della Sieco Service Impavida e allenato da coach Tommaso Flacco.

Il libero ortonese ha nel suo curriculum due Finali Nazionali Under 17 (Policoro nel 2013 e Pavia nel 2014) e la partecipazione alla Del Monte Junior League 2014.

Per due anni consecutivi è stato il libero della Rappresentativa Regionale Under 16 e libero titolare della Serie C dell'Impavida. 16 anni, grinta e reattività sono le caratteristiche di un giovane che

vuole crescere ancora e può farlo con la squadra della sua città.

"E' un'emozione grandissima" – ha raccontato il giovane talento abruzzese – "il solo pensiero di avere la possibilità di disputare un campionato di questo livello già alla mia età, non oso pensare cosa sarà essere presente lì in campo insieme a quegli stessi giocatori che fino a qualche mese fa sostenevo dagli spalti. Il mio sogno naturalmente, come quello di ognuno, è di vivere questa stagione da protagonista, naturalmente ho ancora tanto lavoro da fare per poterlo raggiungere, sapendo bene che bisogna procedere dandosi sempre nuovi obiettivi da raggiungere".

La parola chiave rimane comunque una sola" – chiude Toscani – non deludere le aspettative nei momenti in cui sarò chiamato in causa, anche se solo per un punto, il resto si vedrà".

La Sieco Service Ortona anche per questa stagione è stata inserita nella Serie A2 e cercherà di ripetere le esaltanti imprese delle ultime 2 stagioni. Nell'ultimo anno in particolare il sodalizio abruzzese ha addirittura sfiorato la promozione in Serie A1 venendo eliminata soltanto ai play-off dal Monza.