Pallavolo. Il mercato dell'Ortona non si ferma mai: ingaggiato Domenico Maiorana

ORTONA. Non si ferma più la Sieco Service Impavida che chiude il settore schiacciatori per la stagione 2014/2015.

Domenico Maiorana, classe 1990,187 cm, è ufficialmente un giocatore della squadra ortonese impegnata per il terzo anno consecutivo nel Campionato di Serie A2.

La banda calabrese inizia la sua carriera a Praia a Mare, città dove è nato, e nella stagione 2008/2009 gioca il suo primo campionato di B2 a Vibo Valentia, per poi passare nelle fila del Volley Catona (B2).

Con la Pallavolo Lauria, nel 2012, vince il premio come miglior giocatore della Coppa Italia di B2.

Negli ultimi anni ha vestito la maglia prima della Virtus Potenza in B1 e poi della Vibrotek Pulsano Volley.

"Conosco l'ambiente e soprattutto stimo molto questa società" – ha dichiarato il nuovo giocatore della Pallavolo Ortona – "Con l'arrivo della chiamata ho accettato subito vista l'opportunità e la

gioia di far parte di questa squadra. Sono molto emozionato di poter giocare in Serie A e darò il massimo per crescere ed essere utile in campo. Sogno ovviamente di fare bene e crescere".

"Siamo una squadra forte ma in ogni caso dobbiamo pensare e giocare partita dopo partita" – chiude Maiorana – "Il nostro valore si vedrà poi sul campo. Ringrazio sicuramente la società Sieco Service Impavida per la fiducia dimostratami e ringrazio anche il mio papà che mi ha fatto appassionare a questo bellissimo sport".

CARRIERA DI DOMENICO MAIORANA

2014/2015 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2013/2014 B1 Volley Pulsano

2012/2013 B1 Virtus Potenza

2010/2012 B2 Pallavolo Lauria

2009/2010 B2 Volley Catona

2008/2009 B2 Pallavolo Vibo Valentia

2007/2008 C Pallavolo Perugia

2006/2007 C Pallavolo Praia