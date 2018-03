Atleti in festa. A Torre de' Passeri appuntamento il 18 luglio con calcio, basket e ciclismo

TORRE DE' PASSERI. Dal calcio, alla pallacanestro, alla pesca sportiva, fino al ciclismo e al podismo, passando per il volley, la pesca sportiva, la caccia e le bocce. Associazioni sportive torresi ed atleti di tutte le età, in festa per la terza edizione della giornata comunale dello sport, in programma venerdì 18 luglio (Municipio, sala consiliare, ore 18). La manifestazione, dedicata allo sport e a chi lo pratica con talento, passione e spiccato senso di altruismo, soprattutto promuovendo attività ed iniziative rivolte alle giovani generazioni è promossa per il terzo anno consecutivo dall’amministrazione comunale di Torre de’ Passeri, in collaborazione con il Coni Abruzzo.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati riconoscimenti e menzioni alle numerose e vivaci realtà sportive ed associative del paese, che si sono distinte nelle rispettive discipline. Alla manifestazione, accanto al sindaco Piero Di Giulio e al vicesindaco ed assessore allo sport Giovanni Mancini e ai rappresentanti dell’Amministrazione, ci sarà il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro.

“La giornata comunale dello sport – hanno spiegato Di Giulio e Mancini – è stata pensata allo scopo di promuovere la pratica sportiva in tutte le sue discipline con l’obiettivo di far comprendere, soprattutto alle giovani generazioni l’importanza, a tutti i livelli, l’attività fisica. Rifletteremo sul valore dello sport – hanno aggiunto il primo cittadino Di Giulio e l’assessore Mancini – e consegneremo dei riconoscimenti a coloro che si sono impegnati e si impegnano nelle varie discipline: dai volontari, ai dilettanti, ai professionisti ed a tutti coloro che dedicano il proprio tempo ad insegnare e trasmettere i valori dello sport nella vita”.

Ad essere premiati: la Gs Torre Spes Basket, la Torrese calcio, l’a.s.d. Torrese Ciclismo, il circolo comunale Bocciofili, la sezione locale di Federcaccia, il circolo comunale di Pesca Sportiva, le neonate a.s.d. Torre Volley e Torrese Runners e il ciclista Marco Ciommi.