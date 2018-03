Giochi senza frontiere. Tutto a pronto a Francavilla al Mare dal 17 al 20 luglio

FRANCAVILLA AL MARE. I giochi senza frontiere sono ormai un appuntamento fisso dell’estate dell’oratorio san Franco di Francavilla al Mare. Quest’anno si tengono dal 17 al 20 luglio nel paese alto. La manifestazione è per bambini, ragazzi e giovani dagli 8 ai 18 anni di età. Le squadre saranno miste, composte da cinque elementi e divise per fasce di età (elementari, medie e superiori). Le mattine saranno caratterizzate da momenti formativi; il tema scelto per quest’anno è quello della vocazione. Ogni bambino, ragazzo e giovane rifletterà su cosa il Signore vuole da lui per una piena realizzazione della propria vita. A questo proposito, saranno offerte alla riflessione dei partecipanti alcune figure di santità. Nei pomeriggi i partecipanti si sfideranno in tornei di calcetto, pallavolo, tiri di basket, etc. Le serate in piazza san Franco – dove sarà allestito anche uno stand gastronomico – vedranno le squadre in scena per uno spettacolo formativo e divertente. Chiuderà la manifestazione la fiaccolata di domenica 20 luglio alla mezzanotte, con partenza da piazza san Franco e arrivo sul pontile Sirena per la premiazione delle squadre vincenti e la tradizionale cocomerata. Le singole pre-iscrizioni dei partecipanti potranno avvenire tramite il sito www.oratoriosanfranco.net. La formalizzazione dell’iscrizione dovrà essere effettuata in oratorio il 17 luglio alle ore 9.30; in quella sede dovrà essere versata anche la quota di partecipazione pari a € 5,00 (comprensiva di assicurazione, maglietta e bevande del pomeriggio). Coloro che si fermeranno per il pranzo in oratorio dovranno aggiungere € 5,00 per ogni pasto. Le squadre si formeranno la mattina del 17 luglio secondo i criteri stabiliti dal gruppo degli animatori per evitare che non vi sia equilibrio di forze in campo e i tornei sportivi siano più equilibrati. I premi per le squadre vincenti sono: buono pizza da € 10,00 cadauno per la fascia delle elementari; ricarica telefonica da € 10,00 cadauno per la fascia delle medie; buono acquisto presso negozio di elettronica di € 30,00 cadauno per la fascia delle superiori.