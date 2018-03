Basket. In Serie B anche il Giulianova ha il proprio coach: Ernesto Francani

ABRUZZO. In Serie B riparte la stagione anche della Globo Giulianova Basket, che nella giornata di ieri ha ufficializzato la riconferma per la stagione 2014/2015 sulla propria panchina di coach Ernesto Francani. Allenatore serio e capace che ha conquistato tutto l'ambiente giuliese con la grande impresa dello scorso campionato nel quale ha condotto la formazione giallorossa ai play-off, miglior risultato di sempre della Giulianova cestistica. Con lui è stato confermato, per completare lo staff tecnico, il fratello Nando Francani che per il secondo anno consecutivo sarà l'allenatore in seconda della formazione giuliese.

Con la conferma di Francani tutte le formazioni abruzzesi di Serie A e B hanno il proprio allenatore. Nello stesso girone del Giulianova, il Vasto ha confermato coach Sandro Di Salvatore mentre l'Amatori Pescara ha ingaggiato Giorgio Salvemini.

Resta il grande rammarico per il fallimento del Lanciano Basket, che dopo un anno glorioso in B ha dovuto gettare la spugna per ripartire dalle categorie inferiori.

In Serie C intanto importanti manovre di mercato per il Pescara Basket, che ha comunicato di aver interrotto il proprio rapporto con l'atleta Sacha Morè, fondamentale nella cavalcata degli abruzzesi fino alla Divisione Nazionale C. Nei prossimi giorni il Pescara comunicherà il nuovo roster che tenterà una difficile salvezza in Serie C.