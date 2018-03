Pallavolo Maschile. Montesilvano festeggia la qualificazione dell'Italia agli Europei

MONTESILVANO. Grande prestazione degli azzurri dell’under 20 di volley maschile agli europei disputati l’11, il 12 e 13 luglio al Palaroma di Montesilvano. La nazionale italiana ha battuto l’Estonia (3 a 1), la Germania (3 a 2) e la Spagna (3 a 1), classificandosi al primo posto e raggiungendo l’accesso alle finali previste a cavallo di agosto e settembre in Slovacchia. Mauro Orsini, presidente della Pallavolo Montesilvano che ha ospitato e organizzato l’evento, ha tracciato un bilancio esprimendo la soddisfazione per la riuscita del torneo, risultato impeccabile sotto l’aspetto logistico ed organizzativo. Secondo Orsini per quanto riguarda l’aspetto sportivo è andata ancora meglio, avendo l’Italia vinto tutte le partite ottenendo la qualificazione alle finali. La dirigenza della Pallavolo Montesilvano ha ringraziato la federazione nazionale volley per avere scelto la città di Montesilvano quale sede del prestigioso evento, frutto della capacità organizzativa dimostrata dalla società cittadina di volley nel torneo europeo femminile che si è tenuto nel maggio scorso al Palaroma. Le nazionali d’Italia, Germania, Spagna ed Estonia sono state premiate dal sindaco Francesco Maragno, dall’assessore allo sport Ottavio De Martiniis e dai consiglieri comunali Ernesto De Vincentiis e Alessandro Pompei.