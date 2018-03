Pallavolo. Il mercato dell'Ortona riserva un altro colpo da 90: Antonio De Paola

ORTONA. La Sieco Service Impavida porta a segno un altro "colpaccio" di mercato con l'arrivo di Antonio De Paola.

Classe 1988, 192 cm., originario di Gaeta (Latina), lo schiacciatore ex Trento entra nella rosa di coach Nunzio Lanci per la stagione 2014/2015.

Inizia la sua carriera proprio nelle Giovanili della Itas Diatec Trentino per esordire nella massima serie nel 2005. Nel 2007 affronta il campionato di B1 a Genova per poi tornare in Serie A.

Stupisce e vince arrivando in Serie A2. Nel 2009 gioca a Cavriago e l'anno successivo a Isernia. Nel 2011 entra a far parte del Club Italia e nel 2012 è avversario in campo della Sieco Service Impavida con la Sidigas Atripalda.

Vince con la formazione campana la Coppa Italia di Serie A2. Nell'ultima stagione veste la maglia della Diatec Trentino, vincendo la Del Monte Supercoppa 2013/2014.

Inoltre nell'estate 2006 si è laureato campione d'Italia Under 21 di beach volley e ha fatto parte della Selezione Nazionale Under 23 di Lega 2010- 2011.

" Sono molto contento di giocare a Ortona perchè è una realtà seria dentro e fuori dal campo. Si è distinta in questi anni di Serie A2 per la grinta e la determinazione e anche l'anno scorso ha fatto un gran bel campionato. Quest'anno ritroverò Danilo Cortina, compagno di squadra ad Atripalda, e

mi fa molto piacere. In generale penso che la squadra sia molto competitiva e può muoversi bene in questa stagione".

"Mi piacerebbe partire subito alla grande" – chiude il nuovo giocatore della Pallavolo Ortona – "raggiungendo le finali di Coppa Italia e in ogni caso darò il massimo sia in allenamento che in partita. Penso di essere un giocatore completo e abbastanza tecnico. Sono solo un pò testardo ma a detta di molti ho un buon carattere".

CARRIERA DI ANTONIO DE PAOLA

2013-2014 A1 Diatec Trentino

2012-2013 A2 Sidigas HS Atripalda

2011-2012 A2 Club Italia Roma

2010-2011 A2 Geotec Isernia

2009-2010 A2 Edilesse Cavriago

2008-2009 A1 Itas Diatec Trentino

2007-2008 B1 Igo Genova

2006-2007 A1 Itas Diatec Trentino

2005-2006 A1 Itas Diatec Trentino

2004-2006 Giov. Itas Diatec Trentino