Basket. Primi passi per Campli e Penta Teramo

ABRUZZO. Il Campli Basket Nino Di Annunzio negli ultimi giorni ha dato il benvenuto a Luca Di Polidoro e Giacomo Filippelli che sono entrati a far parte della famiglia biancorossa. Di Polidoro agirà al fianco del confermato staff tecnico con Castorina head Caoch affiancato da Mancini e D’Angelo e il professor Mazzaufo preparatore atletico, Filippelli invece curerà l’immagine e il marketing della società farnese.

Sul fronte giocatori, come reso noto dalla carta stampata qualche giorno fa, è arrivata la conferma per la prossima stagione di Enrico Gaeta che oltre alle indiscusse qualità tecniche e umane sarà uomo chiave nel progetto di ringiovanimento del roster, guidando la crescita e l’inserimento dei nuovi ragazzi in un campionato difficile come quello di DNC infondendo loro tutti quei valori che da sempre hanno contraddistinto la società Campli Basket.

Grande attenzione sarà rivolta ai più piccoli, lavorando incessantemente per far crescere il settore giovanile che già lo scorso anno ha ottenuto numerosi successi a livello regionale.

Dopo aver lavorato sullo staff tecnico sono arrivate le prime conferme anche per gli atleti che calcheranno il parquet: è arrivata infatti la conferma per David Petrucci.

La guardia, ormai camplese di adozione, ha dominato la scena anche lo scorso anno mantenendo una formidabile medie realizzativa con 16 punti nella regular season, 15 punti nelle final eight e 18 punti nei play off.

Molto soddisfatto dell’accordo raggiunto il giovane e competente dirigente farnese Pierluigi Tenerelli “David è un ottimo giocatore, in grado di spezzare le partite, formidabile nelle situazioni di 1 contro 1. Nello spogliatoio è uno di quelli che scherza con tutti e si fa voler bene dal gruppo, è arrivato a Campli un anno e mezzo fa e ha subito conquistato il cuore dei tifosi, siamo certi che anche nella prossima stagione darà il suo importante contributo".

PENTA TERAMO. ARRIVANO LE PRIME CONFERME PER LA PROSSIMA STAGIONE

Primi colpi di mercato per il Penta Teramo che, dopo aver confermato anche per la prossima stagione coach Massimo Gramenzi, annuncia i primi due colpi estivi.

Dopo una rapida trattativa il sodalizio del presidente Sannicandro è lieto di confermate l’avvenuto accordo con il pivot Simone Negrini e con l’esterno Fabio Alleva, entrambi provenienti dalla Globo Campli (DNC).

Negrini è un pivot di 197 cm che nelle ultime due stagioni ha militato con il sodalizio farnese dopo aver disputato alcune buone stagioni con Ascoli Towers. Alleva, classe 1994, è un esterno che dopo aver fatto parte in queste ultime due stagioni del roster della Globo vuole cimentarsi con campionati e con responsabilità diverse.

“Siamo molto contenti di aver contrattualizzato Negrini ed Alleva” ha dichiarato Francesco Di Giorgio, direttore sportivo del Penta Teramo. “Sono due ragazzi giovani ma con già con una buona esperienza alle spalle e che vengono a Teramo con la voglia di mettersi alla prova e far bene. Questa mossa in entrata è coerente con quello che è da sempre il nostro progetto: squadre giovani che puntano alla valorizzazione degli under, specialmente quelli del nostro settore giovanile. Questa stagione infatti tutto ruoterà sui nostri under a cui affiancheremo giocatori giovani ma con esperienza, come sono Negrini e Alleva, per creare un roster quanto più competitivo possibile. In quest’ottica la conferma di coach Gramenzi è una delle notizie migliori per la nostra società. La sua permanenza in panchina è una sicurezza sulla quale programmare il futuro“.