Pallavolo. L'Ortona vuole confermarsi grande: Pietro Di Meo resta in Abruzzo

ORTONA. Scocca l'ora anche per Pietro Di Meo che per il sesto anno consecutivo vestirà la maglia della Sieco Service Impavida Ortona.

Lo schiacciatore sulmonese, ortonese di adozione, è la seconda riconferma di questa nuova stagione.

Inizia la sua esperienza sportiva nella sua città, per poi trasferirsi a Pineto dove vive per la prima volta il sogno della Serie A. Dopo le stagioni in Sardegna, Lombardia e Campania, torna in Abruzzo nel 2009 con l'Impavida.

200 cm, classe 1982 e con tanta voglia di dimostrare, è onorato di far parte di questa realtà: " E' molto importante avere di nuovo la fiducia della società. E' motivo per me di grande soddisfazione. Con l'Impavida sono cresciuto molto, vivendo a pieno tutti i momenti dalla serie B1 arrivando in Serie A.

Ortona significa casa e qui voglio ancora dimostrare quello che sono e dare tutto anche in questa stagione.

Sembra scontato ma voglio ringraziare chi in me ha creduto e continua a farlo".

Parlando del 70° Campionato di Serie A2 continua " Sarà una stagione competitiva. Ortona ha tutte le carte in regola per fare bene...quindi bisogna solo lavorare sodo. Quest'anno vorrei migliorare il risultato dello scorso anno e rientrare nella fase finale di Coppa Italia. Questo oltre ad essere un obiettivo è un sogno da vivere, non solo per me ma per tutti quelli che ci sostengono.

I nuovi innesti sono sicuramente di qualità, giocatori seri e con esperienza. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".

CARRIERA DI PIETRO DI MEO (SIECO SERVICE ORTONA)

2014-2015 - A2 Sieco Service Impavida Ortona

2013-2014 - A2 Sieco Service Impavida Ortona

2012-2013 - A2 Sieco Service Impavida Ortona

2009-2012 - B1 Impavida Ortona (CH)

2008-2009 - B1 V.C. Marcianise (CE)

2007-2008 - B1 Pallavolo Nuvolera (BS)

2006-2007 - B1 Garibaldi La Maddalena (SS)

2005-2006 - A2 Mercatone Uno Pineto

2003-2005 - B1 Pallavolo Pineto (TE)

2002-2003 - D Sulmona (AQ)

2000-2002 - C Sulmona (AQ)

1999-2000 - B1 Sulmona (AQ)