Calcio. Braccio di ferro tra Real Madrid e Psg per Marco Verratti. Pronti ponti d'oro

PARIGI. Il Mondiale disastroso dell'Italia non ha minimamente intaccato il suo valore di mercato ed ora Marco Verratti è tornato nuovamente nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I campioni d'Europa, dopo l'ultimo assalto fallito a maggio, sono tornati di nuovo alla carica per il folletto di Manoppello, valutato circa 40 milioni. Al giocatore (giovanissimo classe 1992, ndr) andrebbero 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per cinque anni. Davanti ad una proposta così allettante il Psg, che non ha nessuna intenzione di cedere il proprio gioiellino a centrocampo, in barba al fair-play finanziario sarebbe disposto ad offrire a Verratti il terzo rinnovo contrattuale negli ultimi 3 anni. Convocato in sede il procuratore del regista abruzzese che già l'anno scorso aveva curato il ritocco dell'ingaggio del suo assistito da circa 1,2 a 3 milioni di euro netti l'anno fino al giugno 2018.

Secondo alcune voci di mercato non confermate anche il Bayern Monaco avrebbe richiesto informazioni su Verratti, che però al momento è al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra Real Madrid e Paris Saint Germain. Guardiola stravede per l'ex Pescara e starebbe sondando il mercato alla ricerca del sostituto di Toni Kroos, passato tra l'altro proprio ai blancos di Ancelotti prima del Mondiale per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Andrea Sacchini