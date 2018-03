La nuova Serie B ripartirà il 30 agosto. Ultima giornata il 22 maggio

MILANO. Si è svolta oggi a Milano nella sede di via Rosellini l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Diversi i punti all’ordine del giorno tra i quali l’Assemblea Federale elettiva del prossimo 11 agosto. Sul tema la Lega si è mostrata compatta e unita: nessuna designazione ma disponibilità ad ascoltare tutti gli eventuali candidati attraverso la composizione di un gruppo di lavoro formato da alcuni dei presidenti delle Società della Serie B e con a capo il presidente Andrea Abodi. Successivamente la Lega stessa definirà una serie di obiettivi e progetti privilegiando la logica di sistema con il fine di restituire competitività al sistema calcio italiano. “Il fatturato economico resta un obiettivo fondamentale, ma è consequenziale quello della credibilità, della reputazione e della socialità” ha dichiarato il presidente Abodi.

Rese note anche le date del campionato 2014-2015: la prima giornata è prevista per sabato 30 agosto 2014 con la gara inaugurale venerdì 29 mentre l’ultima giornata sarà venerdì 22 maggio 2015, 5 invece i turni infrasettimanali (martedì 23 settembre 2014, martedì 28 ottobre 2014, mercoledì 24 dicembre 2014, martedì 3 marzo 2015 e martedì 28 aprile 2015).

Confermata anche la formula dei Play Off che ha riscontrato grande successo sia a livello di pubblico che di spettacolo sportivo nell’ultima stagione sportiva con la novità che a partire dal prossimo anno sarà direttamente la Lega ad organizzare le gare con la collaborazione dei Club.

Infine dopo il consiglio federale del prossimo 18 luglio verranno firmati i rinnovi degli accordi collettivi con AIC, AIAC, AIPAC E ADISE.