Atletica Leggera. Domenica a Pescara il Meeting Giovanni Cornacchia allo stadio

PESCARA. Importante appuntamento di atletica leggera domenica prossima allo Stadio Adriatico G. Cornacchia di Pescara, dove si svolgerà il IV Meeting Giovanni Cornacchia, Trofeo Città di Pescara, manifestazione a carattere internazionale organizzata dalla U.S. Aterno Pescara. La società pescarese compie quest’anno il 70° anno vita, nel cui trascorso ha potuto annoverare tra le sue fila quasi tutti i migliori atleti abruzzesi della storia. Tra questi, l’ostacolista Giovanni Cornacchia, uno dei più forti italiani di sempre dei 110 ostacoli, con tre partecipazione olimpiche, tra le quali una con un settimo posto nella finale di Tokio 1964.

Nelle programma gare del meeting, che si svolgerà in serata preceduto da gare giovanili promozionali, non potranno dunque mancare i 110 ostacoli. Si prevede la presenza di alcuni dei migliori atleti italiani, interessati a partecipare soprattutto in preparazione o a caccia del minimo di ammissione ai Campionati Italiani Assoluti della settimana seguente e per le caratteristiche particolarmente performanti della pista dell’Adriatico Cornacchia. Ci saranno naturalmente anche i migliori atleti abruzzesi. Particolarmente attese, oltre ai 110 ostacoli e ai 100 ostacoli femminili, le gare di velocità dei 100 e dei 400 maschili e femminili. Le iscrizioni sono ancora aperte, da effettuarsi con la procedura on-line entro le ore 12.00 di venerdì 11 luglio.

Programma orario. Ore 15.15: ritrovo gare giovanili. 15.45: termine ultimo conferma e varaizioni gare giovanili. 16.30: Alto Cadetti, 60 Ragazze, Lungo Cadetti. 16.50: 60 Ragazzi. 17.10: 80 Cadette. 17.30: 80 Cadetti, Lungo Cadette, Alto Cadette. 17.45: 1000 Cadette. 17.55: 1000 Cadetti. 18.05: 300 Cadetti, 300 Cadette.

Ore 17.00: ritrovo gare meeting. 17.30: termine ultimo conferma e variazioni. 18.00: Martello/Maschile. 18.30: 100 ostacoli/Femminili, Alto/F, Lungo/F. 18.45: 110 ostacoli Allievi (cm 91). 19.00: 110 ostacoli/Assoluti, Disco/F. 19.15: 100/M. 19.35: 200/F, Asta/F, Alto/M, Lungo/M. 19.55: Disco/M, 400/F. 20.10: 400/M. 20.20: Peso/M, 800/F. 20.40: 800/M. 21.00: chiusura manifestazione.

GIULIO PERPETUO CONVOCATO PER I MONDIALI UNDER 20 NEGLI STATI UNITI

E’ ufficiale la convocazione di Giulio Perpetuo per i Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma dal 22 al 27 luglio a Eugene, in USA. Il Direttore Tecnico del settore giovanile, Stefano Baldini, ha definito la lista della squadra impegnata nella più importante manifestazione giovanile IAAF (Federazione Internazionale di Atletica Leggera) . Il mezzofondista sulmonese tesserato con il GS Valsugana Trentino, cresciuto nelle fila dell’Amatori Serafini Sulmona, è tra i 49 selezionati (30 ragazzi e 19 ragazze). Rappresenterà l’Italia nella gara dei 10.000 metri, dove vanta un primato personale, e stagionale, di 30’47”00, insieme a Omar Guerniche (C.S. Rocchino), che vanta un primato personale di 30’44”00.

In questi giorni Perpetuo sta trascorrendo un periodo di raduno in quota (1.200 metri) a Moena, in provincia di Trento, insieme agli altri mezzofondisti della nazionale giovanile.