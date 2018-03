Basket L’Aquila, i tifosi: «serve un nuovo sodalizio con i migliori dirigenti»

L’AQUILA. Una lettera a firma dei Supporters del Gruppo Sportivo Pallacanestro L’Aquila, indirizzata a tutti gli appassionati aquilani di basket, con l’obiettivo di risvegliare le coscienze e proporre un’idea per il futuro: unirsi per crescere.Perché lo sport in città potrebbe crescere così come ha dimostrato il rugby.«Non sarebbe finalmente arrivato il momento di domandarsi seriamente a cosa possa giovare continuare a ritrovarsi divisi in così tante realtà quasi sempre rigidamente distanti fra loro e destinate – se nulla cambierà – ad innalzare sempre più gli steccati che le dividono?», chiedono i tifosi.«E se quel momento come noi riteniamo non è più procrastinabile, non sarebbe il caso di provare, gradualmente ma con decisione, ad accantonare le tante divergenze accumulatesi ormai da troppi lustri a questa parte e provare a ripartire insieme, mettendo a sistema quel che di buono ciascuna società, per suo conto, ha saputo costruire negli anni?».Non manca anche una proposta: «Secondo noi su tre pilastri potrebbe basarsi un progetto unico degno di rappresentare per tanti anni a venire L’Aquila: creazione ex novo di un sodalizio in cui operino le migliori risorse dirigenziali e tecniche delle attuali società; costruzione di una prima squadra che sia formata dai migliori elementi dei quintetti cittadini facendo in modo che – almeno fino alla Serie C regionale compresa – questa nuova squadra unitaria schieri esclusivamente atleti del nostro territorio; attenzione massima, sin dall’inizio, allo sviluppo delle formazioni di Minibasket e giovanili, sia maschili sia femminili».