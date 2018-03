Teramo calcio. Estate “di lusso” per il Diavolo: amichevoli con Torino, Vicenza e Pescara

TERAMO. La S.S. Teramo Calcio dopo gli importanti e prestigiosi acquisti di Perrotta e Donnarumma dal Pescara negli ultimi giorni, ha comunicato le amichevoli pianificate in vista della pre-season 2014-15.

Fino a venerdì 11 luglio sono in programma le visite mediche, che coinvolgeranno tutti i giocatori tesserati con la squadra biancorossa.

Il raduno ufficiale è previsto per lunedì 14 luglio, alle ore 10, direttamente presso l’Hotel “Selva” di Folgarida (TN). La première sul campo è prevista per domenica 20 luglio (ore 17), al centro

sportivo di Malè (TN), per una sgambata contro una rappresentativa dilettantistica locale.

Nel secondo test, predisposto al campo comunale di Andalo (TN) per mercoledì 23 luglio alle ore 17, il Teramo affronterà il Vicenza Calcio, compagine attualmente inserita nel campionato di Lega Pro, ma con oltre settanta partecipazioni nelle prime due divisioni nazionali e la conquista di una Coppa Italia.

Domenica 27 luglio ci sarà il clou, con la prestigiosa sfida contro il glorioso Torino Football Club, nella sua storia vincitore di sette Scudetti e cinque Coppe Italia e partecipante ai preliminari della prossima Europa League. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17:30 presso il campo sportivo di Riscone di Brunico (BZ). Sarà, questo, l’ultimo match prima dell’immediato rientro a Teramo, stabilito in serata.

La città potrà dare il primo abbraccio alla propria squadra nell’importante triangolare di domenica 3 agosto, in programma allo stadio “Bonolis” alle ore 20:30: a scendere in campo saranno i padroni di casa del Teramo Calcio, il Delfino Pescara 1936, impegnato nel campionato cadetto, e il San Nicolò Calcio (Serie D).

Il 7 agosto i biancorossi faranno visita al Martinsicuro Calcio (Eccellenza regionale), sul terreno di gioco adriatico (ore 20:30), mentre mercoledì 13 agosto si viaggerà alla volta di Ascoli Piceno per incontrare alle ore 21, nel celebre scenario del “Cino e Lillo Del Duca”, la locale formazione, anch’essa impegnata nel futuro campionato di Lega Pro.

Il ciclo di amichevoli pre-campionato terminerà giovedì 21 agosto (ore 17:30), sul terreno amico del “Bonolis”, ospitando il S.Omero Palmense (Promozione regionale).