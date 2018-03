Pallavolo Maschile. A Montesilvano qualificazioni degli Europei dall'11 al 13 luglio

MONTESILVANO. Grande appuntamento per lo sport abruzzese e montesilvanese l'11, 12 e 13 luglio. Al PalaRoma di Montesilvano infatti si svolgeranno le qualificazioni per i campionati europei maschili di volley under 20. Protagoniste le nazionali dell’Italia, Germania, Spagna ed Estonia, che si contenderanno la finale che rappresenterà il trampolino di lancio per le squadre di volley protagoniste dei prossimi mondiali delle nazionali maggiori.

L’ingresso della tre giorni è gratuito. Fondamentale è stata la collaborazione della Pallavolo Montesilvano del patron Francesco Orsini, che ha ricevuto il mandato dalla federazione italiana pallavolo per l’organizzazione degli europei. Nella città abruzzese si sono già svolti i campionati europei di volley femminile del mese di marzo per cui, a detta dei dirigenti Fipav, Montesilvano ha dato prova di efficienza organizzativa e capacità d’impegno. Durante la fase degli allenamenti e delle partite, si svolgeranno gli stage con allenatori di volley di fama internazionale. Padrini dell’evento sportivo europeo saranno il sindaco Maragno e il consigliere Ernesto de Vincentiis.

La conferenza stampa di presentazione dell'evento è fissata per domani pomeriggio. Presenti i massimi dirigenti della federazione volley ed il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno.

IL PROGRAMMA DELLE GARE AL PALAROMA DI MONTESILVANO

Venerdì 11 luglio ore 16,00 Germania Spagna;

Venerdì 11 luglio ore 18,30 Italia-Estonia;

Sabato 12 luglio ore 16,00 Spagna-Estonia;

Sabato 12 luglio ore 18,30 Germania-Italia;

Domenica 13 luglio ore 16,00 Estonia-Germania;

Domenica 13 luglio ore 18,30 Italia-Spagna.

Andrea Sacchini