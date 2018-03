Pogba fa gola al City, Milan in pressing su Cerci

ROMA. Sono fuori dal Mondiale, ma i bianconeri Paul POGBA e Arturo VIDAL restano al centro del mirino dei club inglesi, pronti a riempire le casse di Andrea Agnelli per strappargli i due gioielli. Che in Premier i soldi girino con estrema facilità, lo conferma una volta di più il fatto che l'Arsenal avrebbe prelevato dal Barcellona, che intanto ha chiuso per l'arrivo di Luis SUAREZ, per l'equivalente di 40 milioni, un altro cileno di gran classe, Alexis SANCHEZ.

La notizia è apparsa sui media britannici, secondo i quali, invece, Van Gaal vorrebbe avere al Manchester United, Vidal, e la proposta economica supererebbe i 55 milioni. I giornali francesi segnalano, intanto, che nell'asta milionaria per Pogba, oltre al Chelsea, si sarebbe inserito anche il Manchester City, che si era visto rispondere "no" a una prima offerta di circa 40 milioni. Ora le cifre sono più alte, visto che Mourinho avrebbe convinto Abramovich mettere sul piatto anche 70 milioni per il francese. Antonio Conte rischia quindi di perdere i due crack, ma di avere una montagna di denaro per rimodellare la squadra. Detto che ormai sembra fatta per l'arrivo da Verona di ITURBE, visto che il Milan sembra non voler rilanciare ulteriormente per l'esterno argentino, tra domani e martedì è attesa la conclusione dell'affare EVRA, 33enne terzino sinistro che avrebbe l'ok alla partenza da parte del club di appartenenza, il Manchester United.

Il Milan si sta ancora muovendo per piazzare ROBINHO, che sembra destinato alla Major league soccer, e già cerca alternative per l'attacco. Uno degli obiettivi è Alessio CERCI, del quale hanno presumibilmente parlato oggi a Forte dei Marmi Galliani e il n. 1 del Toro, Urbano Cairo. L'Inter, intanto, ha perso Walter SAMUEL: il difensore argentino, 36 anni, si sta per trasferire alla corte di Mihajlovic, per un nuovo inizio. Walter Mazzarri potrà consolarsi, perchè nel ritiro di Pinzolo, che comincerà mercoledì, dovrebbe planare finalmente Yann M'VILA e, poco dopo, probabilmente anche Jonathan BIABIANY. Arrivato davvero, a Roma, è il turco Salih Ucan, centrocampista del Fenerbhace, che domani firmerà un biennale con i giallorossi. Sempre domani, in mattinata, dovrebbe arrivare l'inglese Ashley COLE, ex terzino del Chelsea prossimo a abbracciare le teorie di Garcia. La Roma, molto attiva, si è assicurata anche il giovane argentino Alan ARARIO, classe 1995, e il terzino destro della nazionale Usa, DeAndre YEDLIN. Entrambi arriveranno nella capitale non prima del prossimo anno. Il Napoli, alle prese con la non facile trattativa col Liverpool per REINA, torna all'assalto del portiere olandese KRUL, grazie al quale la Nazionale Oranje ha raggiunto le semifinali del Mondiale. Due rigori parati potrebbero portare il portierone direttamente dal Newcastle alla Champions League.