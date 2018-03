Pescara calcio. Sebastiani ha scelto: Marco Baroni è il nuovo tecnico. Oggi l'annuncio

PESCARA. Manca solo l'ufficialità ma Marco Baroni a tutti gli effetti può essere considerato come il nuovo allenatore del Pescara. L'incontro di oltre 2 ore negli uffici del patron Daniele Sebastiani ha definitivamente schiarito le idee della dirigenza, convinta che l'ex tecnico della Virtus Lanciano sia l'uomo giusto per il rilancio dopo 2 anni completamente da dimenticare. Baroni inoltre, cosa non di poco conto e che probabilmente ha pesato tantissimo nella scelta, ha formulato una richiesta economica di gran lunga inferiore a quella desiderata da Giampaolo, per il quale non si è trovato l'accordo per qualche decina di migliaia di euro. L'annuncio, che potrebbe slittare massimo di 24 ore, è atteso in giornata dopo la firma su un contratto annuale apposta nel pomeriggio di ieri. Salta anche l'ultimo incontro fissato per oggi con Davide Nicola, che non è ancora riuscito a trovare un accordo per la rescissione del contratto che lo lega a Livorno per una cifra vicina ai 250mila euro annui.

Risolta definitivamente la grana allenatore, per gli operatori di mercato abruzzesi la parola d'ordine è quella di sfoltire l'attuale organico. Si cercano sistemazioni per Vukusic, Bianchi Arce, Cutolo, Mascara, Sforzini e Bjarnason. Quest'ultimo ha grandi estimatori in Serie A mentre Sforzini piace e non poco all'Avellino e ad alcuni club di Lega Pro. L'ex Grosseto però percepisce un ingaggio fuori dalla portata (300mila euro netti fino al 2015, ndr) il che spinge per una cessione a titolo gratuito con importante contributo allo stipendio da parte del Pescara.

In entrata è tutto fatto col Chievo Verona per i prestiti del portiere Aresti e degli attaccanti Da Silva e Sowe. In tal senso l'indirizzo dato dalla società è chiaro: affidarsi a giovani di qualità (anche se non di proprietà, ndr) e sperare in dismissioni più rapide possibili dei calciatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

ORE. 12.30. SEBASTIANI:«SCELTO BARONI PER LA DETERMINAZIONE»



Marco Baroni è il nuovo allenatore del Pescara Calcio.

Questa mattina alle 11 il neo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo alla presenza del presidente Sebastiani, dell'Ad Iannascoli e dei direttori Repetto e Pavone.

Con lui nel capoluogo adriatico lo seguirà anche uno staff composto da un allenatore in seconda, un collaboratore tecnico, un collaboratore tattico e un preparatore atletico: i loro nomi saranno resi noti nei prossimi giorni.

Baroni sarà presentato alla stampa il giorno antecedente alla partenza per il ritiro: confermate le sedi di Pizzoferrato e Boario, a breve verranno divulgate anche le date ufficiali del raduno.

«Abbiamo scelto Baroni perché ci hanno colpito la sua determinazione e le sue idee chiare. - ha detto il presidente Daniele Sebastiani -. Un allenatore che ha convinto tutti per il suo modo di intendere il calcio e per la cultura del lavoro; ha firmato alle stesse condizioni che erano state offerte agli altri e sarà legato a noi per un anno con una opzione per il secondo. Non ci resta che dargli il benvenuto e augurargli un buon lavoro».

Baroni, che preferisce i fatti alle parole, tra sorrisi e strette di mano con la dirigenza ha già iniziato a programmare la prossima stagione ormai alle porte.



Andrea Sacchini