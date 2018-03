Atletica Leggera. A Pescara il via dei Campionati Regionali Individuali Assoluti

PESCARA. In programma sabato e domenica prossimi a Pescara, sulla pista dello Stadio Adriatico G. Cornacchia, i Campionati Regionali Individuali Assoluti open di atletica leggera. La manifestazione, la cui organizzazione è curata dal Comitato Regionale FIDAL, riveste particolare importanza, poiché valida anche come terza e ultima prova regionale di qualificazione del Campionato di Società Assoluto e come unica possibilità per stabilire i minimi di ammissione facilitati ai Campionati Italiani Assoluti. I vincitori dei titoli regionali, che abbiano anche conseguito il cosiddetto minimo B, acquisiranno infatti il diritto di partecipazione agli Italiani Assoluti. Un regolamento introdotto da quest’anno, dalla Federazione. Si attende la presenza dei migliori atleti abruzzesi, soprattutto nella velocità, dove di recente sono stati conseguiti risultati importanti.

Programma orario. Ore 15.45: Asta/Maschile, Martello/Femminile. 16.00: Lungo/M. 16.20: 110 ostacoli (batterie). 16.30: 100 ostacoli (batterie). 16.40: Peso/F, 100/F (batterie). 16.50: 100/M (batterie). 17.00: Alto/F, Lungo/F. 17.20: 400/F. 17.30: Disco/M, 400/M. 17.40: 1500/M. 17.50: 1500/F. 18.00: Giavellotto/M, 100/M (finale). 18.05: 100/F (finale). 18.15: 110 ostacoli (finale). 18.20: 100 ostacoli (finale). 18.25: 3000 siepi/M. 18.35: 3000 siepi/F. 18.45: Marcia Km 10/M, Km 5/F.

Domenica. Ore 15.45: Martello/M. 16.00: 400 ostacoli/F, Triplo/F, Asta/F. 16.10: 400 ostacoli/M. 16.30: 800/M. 16.40: 800/F. 16.45: Triplo/M. 17.00: 200/M (batterie), Disco/F, Alto/M. 17.15: 200/F (batterie). 17.30: 5000/F. 17.45: Triplo Cadetti. 18.00: 5000/M, Peso/M, Giavellotto/F. 18.25: 200/M (finale). 18.30: 200/F (finale), Triplo Cadette. 18.40: 4 x 400/M. 18.50: 4 x 400/F.