Football Americano. Crabs e Lobsters Pescara a lezione di americano: c'è Brock Olivo

PESCARA. Mercoledì sera, presso il campo sportivo ex-Gesuiti di Pescara, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di football americano targato USA.

L’allenamento sarà incentrato sugli Special Team e sarà guidato da Brock Olivo, nuovo coach degli Special Team dei Kansas City Chiefs. L’ex RB dei Detroit Lions è una vecchia conoscenza del football americano nostrano, avendo allenato i Marines Lazio e il Blue Team, ed è molto legato alle due franchigie pescaresi. Olivo già lo scorso anno presenziò ad un allenamento delle Lobsters prima del Rosebowl di Ferrara – tifando per loro in quella vittoriosa finale – ed aveva promesso all’ambiente pescarese che sarebbe tornato; nessuno però immaginava che sarebbe tornato nelle vesti di allenatore NFL. La promessa è stata mantenuta, ora non resta che fare tesoro di questa grande opportunità. Continuano gli allenamenti quindi, e arrivano anche gli appuntamenti: Crabs e Lobsters, infatti, saranno presenti nel week end a Francavilla, per il festival del fitness.

Brock Olivo, nato a St. Louis il 24 giugno 1976, è stato anche un ex giocatore di buon livello di football americano. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dei St. Francis Borgia Knights e dei Missouri Tigers (dal 1989 al 1998, ndr), il Runningback stelle e strisce ha giocato dal 1998 al 2002 nei Detroit Lions prima di tentare l'avventura fortunata con i Marines Lazio. In Italia Olivo ha anche guidato la Nazionale azzurra di Football Americano dal 2009 al 2011.