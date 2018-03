Rugby. A L'Aquila oggi ultima giornata del Piazza Ovale. I risultati fin'ora

L'AQUILA. Si è svolto ieri, nella cornice dello stadio “Tommaso Fattori” dell'Aquila, il Torneo dei Quarti cittadino, che di fatto ha inaugurato Piazza Ovale 2014.

Il Torneo, organizzato dall'Associazione Italiana Rugbysti, ha visto la partecipazione di atleti di tutte le età, che in base alla appartenenza ai quarti storici della città, hanno indossato le maglie abbinate ai quarti: Santa Maria Paganica (che ha giocato con le maglie del Paganica Rugby); Santa Giusta (Gran Sasso); San Marciano (L'Aquila Rugby 1936) e San Pietro (Cus L'Aquila). Le squadre sono state coordinate dalle quattro squadre che hanno “prestato” le maglie: Sergio Rotellini, Pierpaolo Rotilio, Nanni Raineri e Roberto D'Antonio.

A vincere il torneo San Marciano, che si è imposto in tutte e tre le gare. Un bellissimo momento di convivialità e sport, sul campo di uno degli stadi di rugby più importanti d'Italia.

Tanta gente in Piazza Duomo per la prima serata di Piazza Ovale. Si prosegue oggi con animazione per bambini, gastronomia & birra, i musei del rugby, gli stand delle società aderenti e tanta musica.

Al torneo hanno partecipato le seguenti squadre: Santa Maria Paganica: Daniele Tremante, Riccardo Spagnoli, Luca Carratelli, Antonello Anitori, Federico Paiola, Stefano Rotellini, Massimo Masciovecchio, Gabriele Rosati, Cristian Lattanzio, Sergio Rotellini.

Santa Giusta: Gianfranco Sfarra, Daniele Giampietri, Marco D'Antonio, Francesco Massari, Marco Pezzopane, Stefano Di Salvatore, Francesco D'Antonio, Stefano Chiarizia, Pierpaolo Rotilio.

San Marciano: Roberto Epifano, Giacomo Anibaldi, Antonello Mandolini, Alessandro Liberatore, Amedeo Tirabassi, Danilo Carpente, Riccardo Raparelli, Nanni Raineri.

San Pietro: Emiliano Cipriani, Daniele Capaldi, Davide Di Gregorio, Matteo Piccinini, Fabrizio Tiboni, Emanuele De Michele, Francesco Cocciolone, Francesco Catonica, Stefano Iezzi, Roberto D'Antonio.

I risultati: San Pietro – Santa Maria 2-4; Santa Giusta – San Marciano 1-5; Santa Maria Paganica – San Marciano 1-3; Santa Giusta – Santa Maria Paganica 3-5; San Pietro – San Marciano 2-3; San Pietro – Santa Giusta 4-2.

PROGRAMMA PIAZZA OVALE – SECONDA EDIZIONE PIAZZA DUOMO, L'AQUILA

SABATO 21 GIUGNO

ore 11 – Raduno Vecchie Fiamme & intrattenimento bambini

ore 13 – Apertura stand

ore 15 – Torneo dei quarti touch (Stadio “Tommaso Fattori”)

ore 20 – Premiazione torneo & terzo tempo

ore 22 – Concerto Antipodi live

a seguire – Dabadub Sound System