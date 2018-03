Rugby Piazza Ovale. A L'Aquila la seconda edizione: ci saranno Perugini ed i fratelli Zaffiri

L'AQUILA. Dal 19 al 21 giugno prossimi si svolgerà a L'Aquila la seconda edizione di Piazza Ovale, manifestazione organizzata dall'associazione L'Aquila, Uniti per il Rugby per promuovere lo spirito del rugby all'Aquila. Rugby, terzo tempo, musica, gastronomia e birra in Piazza Duomo, nel cuore del centro storico cittadino.

L'evento è stato presentato martedì nel corso di una conferenza stampa presso il Comune dell'Aquila. Presenti l'assessora comunale allo sport Emanuela Iorio, Salvatore Perugini (nazionale italiana rugby) Stefano Di Salvatore (presidente Associazione Italiana Rugbysti), Maurizio Zaffiri, Mauro Zaffiri e Carlo Stefanucci, dell'associazione L'Aquila, Uniti per il Rugby.

“Piazza Ovale può rappresentare un momento di aggregazione importante per i giovani della città – ha esordito l'assessora Iorio – invito le famiglie a partecipare, per vivere il centro storico cittadino”. Dello stesso avviso è stato Salvatore Perugini, 85 caps con la nazionale azzurra e da sempre vicino al rugby aquilano: “Unione, convivialità e solidarietà sono i cardini della festa – ha dichiarato – vogliamo avvicinare più persone possibile al mondo del rugby. Per questo, quest'anno abbiamo pensato anche all'animazione per i bambini”.

Dalla prossima stagione tutti i campionati federali italiani vedranno la partecipazione di almeno una compagine del comprensorio aquilano: “E' un buon momento per la palla ovale aquilana – ha sottolineato Maurizio Zaffiri – questo può favorire anche lo sviluppo dello sport in città, soprattutto dei vivai”.

Nella tre giorni spazio anche, naturalmente, al rugby giocato con il Torneo dei Quarti allo stadio comunale “Tommaso Fattori”, organizzato dall'Associazione Italiana Rugbysti (Air). Giovedì 19 giugno (ore 17) ci sarà il Torneo dei Quarti cittadino, con quattro compagini aquilane che si affronteranno tra loro e saranno abbinate ai 4 quarti storici della città: Santa Maria (che giocherà con le maglie del Paganica Rugby), Santa Giusta (che giocherà con le maglie del Gran Sasso Rugby), San Marciano (che giocherà con le maglie dell'Aquila Rugby 1936) e San Pietro (che giocherà con le maglie del Cus L'Aquila). Il giorno successivo (inizio ore 17) ci sarà il Torneo dei Quarti juniores, cui parteciperanno 8 squadre provenienti dal territorio abruzzese; chiuderà la kermesse il Torneo dei Quarti touch, previsto per sabato 21, a partire dalle ore 15. A quest'ultimo parteciperanno 12 squadre e, in via sperimentale, sarà diretto dagli arbitri federali.

“Abbiamo voluto organizzare il Torneo dei Quarti al Fattori, uno degli stadi storici del rugby italiano, in centro – ha evidenziato Stefano Di Salvatore, presidente dell'Air – vogliamo avvicinare i ragazzi alle radici storiche della nostra città”. Saranno consegnate a tutti i partecipenti t-shirt di ogni quarto storico dell'Aquila.

Le squadre vincitrici, con appuntamento alle ore 20, saranno premiate sotto i tendoni allestiti a Piazza Duomo, dove ci saranno stand enogastronomici e spazi a disposizione delle società sportive aderenti. Come lo scorso anno, saranno presenti anche le mostre del museo del rugby “Fango e sudore – le maglie del rugby mondiale”, e quelle del Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde.

IL CONCENTUS SERAFINO AQUILANO PER LA FESTA DELLA MUSICA

Sabato 21 Giugno a L’Aquila, alle ore 21.00 nel tendone in Piazza Duomo, intersecando la Piazza Ovale dell’Aquila Rugby, il Gruppo Vocale e Strumentale del Concentus Serafino Aquilano, diretto da Manlio Fabrizi, presenterà “Canta l’Aquila…ma non solo”. Concerto che vedrà anche la partecipazione dei giovanissimi attori del Progetto Arcobaleno: Diego De Nicola, Elena Incorvati ed Emanuele Incorvati impegnati in un frammento di vita aquilana di tanti anni fa…





PROGRAMMA PIAZZA OVALE – SECONDA EDIZIONE 19-20-21 GIUGNO 2014 PIAZZA DUOMO, L'AQUILA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

ore 17 – Torneo dei quarti cittadino (Stadio “Tommaso Fattori”)

ore 18 – Apertura evento e intrattenimento per bambini

ore 20 – Premiazione torneo & terzo tempo

ore 22 – Concerto Radio Liga live

a seguire – Concerto Heartbreaker live

VENERDÌ 20 GIUGNO

ore 17 – Torneo dei quarti juniores (Stadio “Tommaso Fattori”)

ore 18 – Apertura stand e intrattenimento per bambini

ore 20 – Premiazione torneo & terzo tempo

ore 22 – Concerto Duca's band live

SABATO 21 GIUGNO

ore 11 – Raduno Vecchie Fiamme & intrattenimento bambini

ore 13 – Apertura stand

ore 15 – Torneo dei quarti touch (Stadio “Tommaso Fattori”)

ore 20 – Premiazione torneo & terzo tempo

ore 22 – Concerto Antipodi live

a seguire – Dabadub Sound System