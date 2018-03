Pallavolo. Un altro rinforzo per la Sieco Service Ortona: è Peter Michalovic

ORTONA. Dopo l'annuncio del primo colpo di mercato Paul Sanderson, la Sieco Service preme sull'acceleratore con l'ingaggio dello slovacco Peter Michalovic.

Il nuovo opposto dell'Impavida nasce a Malacky ( Slovacchia) il 26 maggio del 1990.

Il gigante di 201 cm conosciuto già in Italia per la sua esperienza nell'Andreoli Latina nella scorsa stagione, nonostante la sua giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto.

Nella stagione 2012/2013 ha infatti chiuso con 384 punti in 21 partite (22 ace, 26 muri e il 48% in attacco) e ha trascinato l’Ostrava nelle sei gare di finale, chiuse sul 4-2 contro il Ceske Budejovic. Con prestazioni al di sopra dei 30 punti, nella decisiva gara 6 ne ha messi a terra ben 36 (5 ace, 1 muro, 55% in attacco) chiudendo la stagione come miglior marcatore del campionato.

Giocatore giovane ma con le idee ben chiare come dimostrano le sue parole: "Lavoro duramente per raggiungere i miei obiettivi. Cerco sempre di migliorarmi in modo da crescere giorno per giorno, siaprofessionalmente che umanamente. L'anno scorso un infortunio ha condizionato il mio rendimento stagionale ma questo periodo negativo è ormai passato. Sto lavorando bene in questo periodo per essere nella miglior condizione fisica e soprattutto per essere di aiuto alla mia nuova squadra e aiutarla a lottare per essere protagonista nel prossimo campionato".

Si definisce come un giocatore in cui l'attacco e il servizio sono i suoi punti di forza.

Per quanto riguarda la sua nuova destinazione..." Ho pochissime informazioni su Ortona ma la cosa positiva è che si trova vicino al mare. Sono sicuro che mi piacerà".

SCHEDA GIOCATORE

Con la Nazionale slovacca:

2014 FIVB World Championship European Qualification

2013 CEV Volleyball European League

2012 CEV Volleyball European League

2013 CEV Volleyball European Championship

2012 Olympic Games - European Qualification

2011 CEV Volleyball European League

2010 European League

2011 CEV Volleyball European Championship

2008 Junior European Championships

Con i Club:

2014/2015 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2013/2014 A1 Andreoli Latina - Finale CEV Challenge Cup

2009/2013 A Dhl Ostrava (CZE)