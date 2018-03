Trofeo Lido delle Rose a Roseto: in campo Italia, Polonia, Grecia e Russia

ROSETO. Sullo storico parquet rosetano la nazionale maschile italiana Under 20, campione d’Europa, sfida i pari età di Polonia, Grecia e Russia.

È stato presentato ieri mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, il Torneo Internazionale di Basket che celebrerà, dal 19 al 21 giugno, la 69° Edizione del “Trofeo Lido delle Rose” con la presenza, sullo storico parquet del PalaMaggetti, delle rappresentative Under 20 maschili di Italia, Polonia, Grecia e Russia.

“Puntiamo a ridare lustro a livello internazionale a questo meraviglioso torneo che intreccia da sempre la sua storia con quella sportiva, e non solo, della nostra città: qui sono passati campioni che hanno scritto pagine importanti della pallacanestro mondiale, per questo vogliamo lavorare affinché si possa tornare ai fasti di un tempo” dichiara il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone. “Voglio ringraziare il Comitato Organizzatore e la FIP Abruzzo per aver scelto nuovamente Roseto e fare il mio personale in bocca al lupo agli azzurri in vista degli importanti appuntamenti che li attendono”.

Iniziato nel 1945 il “Trofeo Lido delle Rose” è unanimemente riconosciuto come il torneo estivo più antico d’Europa, secondo alcuni anche del mondo, e ha visto misurarsi, sui campetti della Città delle Rose, alcuni dei giocatori che hanno fatto la storia di questo sport.

«Siamo lieti di poter ospitare, per la seconda volta negli ultimi tre anni, la nazionale italiana Under 20 maschile che torna a Roseto degli Abruzzi da campione d’Europa in carica« conferma l’assessore allo sport, Mirco Vannucci. La compagine azzurra è infatti arrivata in città domenica 8 giugno per iniziare a preparare, sul parquet del PalaMaggetti, la difesa del titolo continentale nei prossimi Europei in Grecia. «Roseto si conferma “città dello sport” ed autentica capitale abruzzese del basket, forte di un impianto sportivo importante e di una passione per la “palla a spicchi” che poche realtà italiane possono vantare. Non mi resta quindi che ringraziare il Comitato Organizzatore, fare un grosso in bocca al lupo alla Nazionale ed invitare tutta la cittadinanza ad assistere, dal 19 al 21 giugno, alla 69° Edizione del “Trofeo Lido delle Rose”, con quattro squadre di alto livello che sicuramente daranno spettacolo».

Il Torneo internazionale avrà inizio giovedì 19 giugno, con il seguente programma: ore 18:00 Russia – Grecia, ore 20:00 Italia – Polonia. Venerdì 20 giugno, ore 18:00 Grecia – Polonia; ore 20:00 Italia – Russia. Sabato 21 giugno, ore 18:00 Polonia – Russia; ore 20:00 Italia – Grecia.

«Per il 5 anno consecutivo l’Under 20 maschile viene in Abruzzo per la preparazione, un motivo di indubbio orgoglio per tutto il nostro movimento e per il Comune di Roseto degli Abruzzi che non possiamo che ringraziare perché, come sempre, risponde presente e alla grande» sottolinea il Presidente regionale della FIP, Francesco Di Girolamo, che ha portato anche il saluto del Presidente nazionale della FIP, Gianni Petrucci, che dovrebbe passare a trovare la nazionale nei prossimi giorni.